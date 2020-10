Brann inviterer til pressekonferanse: Lokalavis hevder Horneland skal presenteres

Ifølge lokalavisen kommer Bergens-klubben til å offentliggjøre sin nye assistenttrener.

Fredag kveld sendte Brann ut en melding på sine hjemmesider om at de inviterer pressen til Brann stadion før lagets trening søndag.

Ifølge BA kommer klubben til å presentere Eirik Horneland som ny assistenttrener.

- Det kommer nok ikke som en overraskelse på noen etter de siste dags skriverier, men etter det BA kjenner til kaller Brann inn til pressemøtet for å annonsere at Eirik Horneland som Kåre Ingebrigtsens nye assistent. Horneland vil selv være til stede på Stadion, skriver avisen.

Presseseansen vil starte klokken 14.45 søndag. Kåre Ingebrigtsen og sportssjef Rune Soltvedt vil være tilstede opplyser Brann.

Klubben opplyser om at de ikke vil gi noen kommentarer før søndagens pressekonferanse.

Lørdag spiller Brann borte mot Mjøndalen på Consto Arena.

Forrige uke fikk Robert Hauge beskjed av Kåre Ingebrigtsen at han ikke lenger var ønsker som assistent rundt Branns A-lag.

Horneland trente FK Haugesund før han erstattet nettopp Kåre Ingebrigtsen i Rosenborg i 2019. Nå skal altså de to tidligere Rosenborg-trenerne samarbeide i Brann. Horneland ble sparket som Rosenborg-trener i juni i år.

- Jeg er svært skuffet over at vi ikke klarte å bygge et sterkt og fremgangsrikt RBK, men jeg har lært meg å bli glad i klubben, spillerne og hele Trøndelag. Jeg ønsker Rosenborg all mulig fremgang for fremtiden, uttalte Horneland i pressemeldingen da han var ferdig i klubben.