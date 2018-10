Brann kastet bort nok en gavepakke i gullkampen: – Frustrerende

Brann klarte ikke straffe Rosenborgs poengtap mot Sandefjord etter 1-1 hjemme mot Lillestrøm i Eliteserien søndag. Det skiller fortsatt fire poeng i gullkampen.

Få minutter før kampstart mot LSK fikk Brann-leiren beskjed om at Sandefjord hadde tatt poeng mot Rosenborg. Tabelljumboen greide 1-1 i Trondheim.

Det samme ble resultatet i Bergen noen timer senere.

– At vi ikke tok poeng på Rosenborg er det mest frustrerende med kvelden. Vi er skuffet over at vi ikke tok poeng på Rosenborg. I kveld fortjente vi mer, sa Brann-kaptein Vito Wormgoor til Eurosport.

Taijo Teniste så ut til å bli matchvinner da han satte inn 1-0 etter 64 minutter. Da hadde Brann presset LSK ut av stilen i en lengre periode.

Likevel ville det seg ikke for Brann. Innbytter Kristoffer Ødemarksbakken tok vare på sjansen i feltet på en dødball og sikret et livsviktig poeng for LSK med drøye ti minutter igjen av kampen.

– Dette er et veldig viktig poeng for oss. Et poeng som jeg tror fort kan utgjøre forskjellen for oss, sa Ødemarksbakken til Eurosport.

– Vi kommer tilbake. Det er sterkt av oss, sa LSK-veteran Frode Kippe til kanalen.

Brann hadde sjansen til å knappe innpå Rosenborg også i forrige serierunde da trønderne tapte mot Molde, men heller ikke da klarte Lars Arne Nilsens menn å ta vare på gavepakken. Brann tapte 1-2 mot Tromsø.

Nedrykksspøkelset

Lillestrøm hadde håp om poeng på vestlandet etter to strake seirer i serien. Poenget gjør at LSK forblir over nedrykksstreken og kvalifiseringsplassen. Start på 14.-plass har like mange poeng (26) som Lillestrøm og Strømsgodset på plassene over.

Gjestene var raskest ut fra startblokka i Bergen. Arnór Smárason fikk avsluttet til høyre i boksen etter åtte minutter, men Markus Pettersen i Brann-buret reddet. Fredrik Krogstad var frampå på returen, men traff bare Christian Eggen Rismark.

Simen Kind Mikalsen måkte ballen foran mål etter en dødball etter 14 minutter, men ingen Lillestrøm-spillerne klarte å kaste seg fram og skli ballen i mål fra kort hold.

Traff med byttene

Brann kom til en mulighet umiddelbart etterpå. Vito Wormgoor stusset et langt innkast bakover i feltet, hvor Steffen Lie Skålevik fikk avslutte fra sju meter, men spissen hamret ballen over.

Etter 64 minutter fikk Brann scoringen sin, etter å ha fått satt opp et vedvarende trykk på bortelaget. Innbytter Deyver Vega var blant annet med på å sette fart på hjemmelaget.

Fredrik Haugen var førstemann til å avslutte i forkant av scoringen, men Marko Maric vartet opp med en mesterlig redning. Gilbert Koomson snappet returen og fikk pisket ballen foran mål igjen, hvor tidligere Sogndal-lagkamerat Taijo Teniste stormet inn. Esteren bredsidet ballen slik at den dalte ned i lengste hjørne bak Maric.

Jörgen Lennartsson traff med byttene i forrige seriekamp i 3-2-seieren mot Stabæk, og gjorde det igjen i Bergen. Innbytter Kristoffer Ødemarksbakken omsatte nedfallsfrukt fra Frode Kippe på en dødball etter 78 minutter. Kippe stusset ballen videre i feltet, og innbytteren smalt ballen i mål på volley og reddet poeng for bortelaget.

Fredrik Haugen kunne blitt Brann-helt på overtid, men skuddforsøket gikk i stolpen.

(©NTB)

Mest sett siste uken