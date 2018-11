Brann kjørte over Strømsgodset – utsatte RBKs gullfest

Brann satte Rosenborgs gullfeiring på vent da bergenserne slo Strømsgodset 3-1 søndag. Fem poeng skiller når to serierunder gjenstår.

Med strak vrist fra 20 meter ga Fredrik Haugen hjemmelaget en drømmestart på kampen. Strømsgodsets keeper Morten Sætra hørte kun susen av ballen før den lå i nettmaskene.

Med unntak av Haugens suser og påskrudd undervarme var det lite som varmet på Brann Stadion i første omgang. Da lagene gikk til pause var det til pipekonsert fra publikum. Brann startet friskt det første kvarteret, men dabbet av totalt den siste halvtimen, som var preget av mye rot og svake involveringer fra begge lag.

Strømsgodsets Christopher Lindquists innleggsforsøk som endte over stadiontaket på Brann Stadion, gir en god oppsummering av kvaliteten på førsteomgangen.

Brann gikk til pause med 1-0-ledelse, og var fullstendig klar over at poengtap ville bety at Rosenborg var garantert seriegull to runder før sesongslutt.

Champagne til kjøling

I annen omgang fortsatte Strømsgodset med slurv, mens hjemmelaget hadde lagt igjen det rotete spillet i garderoben.

Brann startet umiddelbart jakten på en ny scoring, og fikk uttelling da Haugen var god til å stille inn innleggsfoten ti minutter etter hvilen. Fra venstre fant han Christian Eggen Rismark på bakerste stolpe, som stanget inn Branns andre fra to meters hold.

Da Gilli Rolantsson satte inn 3-0 tre minutter senere, var det nok noen i Trondheim som satte champagnen tilbake til kjøling.

Mostafa Abdellaoue satte inn gjestenes trøstemål to minutter før slutt.

Spenning én uke til

Men mot Brann viste drammenserne hvorfor nedrykksspøkelset fortsatt henger over klubben, og Strømsgodset ble regelrett overkjørt i annen omgang. Nå fortsetter kampen om et fortsatt liv i Eliteserien, og ikke minst et cupgull 2. desember.

Men da må nivået opp et par hakk, minst.

Brann hadde full kontroll på gjestene etter pause og vant fortjent. Dermed lever spenningen i Eliteserien én runde til, om bare så vidt. Rosenborg, med 60 poeng, har fem poengs forsprang ned til Brann når to kamper gjenstår.

Branns syltynne gullhåp består i at trønderne tape sine to siste kamper, mens Brann vinner sine. Rosenborg møter Start (b) og Bodø/Glimt (h), mens bergenserne må vinne mot Kristiansund (b) og Odd (h).

(©NTB)

