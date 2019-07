Brann med viktig hjemmeseier mot Stabæk

Etter et skuffende tap i Europa, slo Brann tilbake mot Stabæk på eget gress.

BRANN - STABÆK 2-1

Brann gikk seirende ut av duellen mot Stabæk søndag kveld, men fokus etter kampslutt var på utvisningen av Stabæk-trener Jan Jönsson på overtid.

Treneren reagerte på at ikke laget hans fikk tildelt det han mener var et åpenbart frispark på overtid, og sa tydelig fra til fjerdedommer. Det endte med at han ble sendt på tribunen.

- Det er puls i kampens 92. minutt, men det er ikke forståelse for det. Fjerdedommeren i dag var vel hoveddommer i kampen vår mot Sarpsborg, men det har ikke noe å si. Jeg ba fjerdedommeren om å hjelpe hoveddommer med å se trøyedragningen, og da bestemmer fjerdedommeren seg for at jeg skal ut. Jeg vet ikke om han hadde noe mot oss i bagasjen fra før, sa en tydelig frustrert Jönsson til Eusport etter kampslutt.

Og la til:

- Jeg skal inn å prate rolig med dommerne nå. Er det ikke normalt at man reagerer litt høylytt? Jeg tror det. Jeg forstår at jeg ble sendt ut fordi jeg var høylytt, men dessverre blir fjerdedommeren hovedpersonen i denne situasjonen.

Også Eurosports Jørgen Klem stilte seg uforstående til at Jönsson ble sendt på tribunen.

- Dette synes jeg er tullete, det må jeg si rett ut, sa Eurosport-kommentator om hendelsen direkte på Eurosport.

Begivenhetsfattig omgang

Den første gode muligheten til hjemmelaget kom etter drøye ti minutter. Bamba snappet opp en svak Stabæk-pasning, og plutselig var hjemmelaget fire mot to.

Dessverre så aldri Bamba sin lagkamerat Berisha på venstresiden, og valgte heller å gå for et skudd - et skudd som aldri ble veldig farlig.

Ikke mange minuttene senere kom gjestene til sine første gode mulighet, signert Daniel Braaten. Den tidligere Skeid-legenden hamret ballen rett på Opdal fra skrå vinkel, og situasjonen ebbet ut i ingenting.

Stabæk lot seg ikke be to ganger når de fikk muligheten til å gå i angrep, og etter en snau halvtime manglet det bare en årvåken spiss på Emil Bohinens innleggsforsøk.

Minutter senere ble et nytt godt innlegg slått inn i Branns sekstenmeter, men heller ikke denne gangen var marginene på bortelagets side.

Første omgangs største mulighet gikk også til gjestene, like før lagene gikk i garderobene.

Bohinen slo en utsøkt stikker i bakrom, og Boli forsøkte seg med et spenstig hodestøt, men Opdal sto godt plassert og fikk akkurat en hånd på forsøket. Stabæk-spillerne ropte på straffe i situasjonen ettersom Boly gikk i bakken i duellen med Opdal, men reprisene viste at det ville vært veldig strengt.

- Jeg traff ballen, han traff meg, og jeg gikk i bakken. Jeg har ikke rukket å se på situasjonen igjen, sa en diplomatisk Boli til Eurosport i pausen.

Like før andre omgang ble sparket i gang sa Stabæk-trener Jan Jönsson at laget hans skulle fortsette med mye av det de viste før hvilen. Hjemmelagets trener Lars Arne Nilsen var ikke like fornøyd med det spillerne hans hadde vist i løpet av kampens første 45 minutter, og ønsket å se mer presisjon og gjennombruddskraft.

Brann-mål og Stabæk-håp

Andre omgang ble innledet av et godt innlegg fra hjemmelagets Koomson, men heller ikke hos Brann var det særlig interesse i å fylle på foran mål.

Like etter landet ballen hos Veton Berisha etter litt klabb og babb, men skuddet til Brann-spilleren gikk like til side for mål.

Like etter skulle det sitte for hjemmelaget.

Ruben Yttregård Jenssen fikk akkurat pirket ballen fordi Sandberg i Stabæk-målet etter 59 minutter, og det på finurlig vis. Forarbeidet fra Petter Strand var ingenting å utsette noe på, et fint angrep og velfortjent ledelse til Brann.

- Han er nok et par kilo lettere nå, Lars Arne Nilsen, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem like etter scoringen.

Strands målgivende kom for øvrig bare minuttet etter at han ble byttet inn.

Målet satt virkelig fart på dette Brann-laget, som på ingen måte tok foten av gasspedalen etter scoringen.

Nok et Brann-mål lå regelrett i lufta i minuttene etter åpningsmålet, og etter 66 minutter økte Berisha ledelsen til 2-0.

Jönsson sendt på tribunen

Brann opprettholdt et godt trykk, og til slutt sto Brann-spillerne nærmest i kø for å skyte ballen i mål. Berisha fikk den æren, og tuppet ballen utagbart til side for Sandberg. Sisteskansen var dog meget stor i en situasjon få minutter senere, hvor han akkurat fikk en hånd på et godt hodestøt fra Eggen Rismark.

Stabæk fikk et lite håp drøye ti minutter før full tid, da tidligere Brann-spiller Daniel Braaten reduserte til 2-1 i kampens 81. spilleminutt. Målet kom etter en sjelden visitt på Branns banehalvdel for gjestene, men avslutningen fra Braaten var det ingenting å si noe på.

Resten av oppgjøret ble en noe kaotisk affære, med et Stabæk-lag som iherdig jaktet utligningen - og et Brann-lag som forsvarte seg med nebb og klør, i tillegg til å forsøke seg på kontringer når mulighetene bød seg.

Stabæk var nærmest utligning ved Hanche-Olsen i sluttminuttene, men det ble dessverre bare med nesten for bortelaget.

Til tross for to hjørnespark i kampens sluttsekunder endte oppgjøret 2-1 til hjemmelaget.