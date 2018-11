Brann og Molde får medaljeseremoni likevel

I år skulle bare seriemester Rosenborg få en egen medaljeseremoni, men NFF snur etter kritikk. Lørdag blir det markering også for Brann og Molde, melder TV 2.

Norsk fotball har en lang tradisjon med at også sølv- og bronsevinnere blir gjort stas på når medaljene skal deles ut. Men i år planla Norges Fotballforbund (NFF) at kun RBK skulle få en seremoni etter siste runde i Eliteserien.

Det fikk Branns sportssjef Rune Soltvedt til reagere kraftig.

– Jeg har fått en mail der de skriver at kun gullvinnerne skal få oppmerksomheten deres i år. Det synes jeg er totalt latterlig. Nå spiller vi snart fotball fra januar til desember, og det er en enorm prestasjon å ta medalje i Eliteserien. Så skal de ikke ta seg tid til å markere det med spillerne og trenerne som fortjener denne oppmerksomheten. Det er rett og slett drøyt, sa Soltvedt til Bergensavisen mandag.

Noen timer senere kom TV 2 med nyheten om at NFF gjør helomvending i saken.

– Vi har valgt å endre fordi vi har sett at det var kritiske røster om dette. Det er mulig at vår begrunnelse har vært underkommunisert. Det eneste vi har ønsket, er at det skal være en verdig ramme for medaljevinnerne, og hvor man ikke kommer opp i en situasjon hvor et hjemmelag for eksempel står og buer, sier NFFs arrangementssjef Rune Pedersen til kanalen.

Et av spenningsmomentene lørdag er hvilken valør Molde og Brann får. MFK ligger på sølvplass ett poeng foran bergenserne. I siste serierunde har Molde bortekamp mot nedrykksklare Sandefjord, mens Brann tar imot Odd.

Tidligere år har styrerepresentanter i NFF også stått for utdelingen av sølv- og bronsemedaljene, men denne gangen blir det gjort av kretslederne i Hordaland og Vestfold.

(©NTB)

Mest sett siste uken