Brann-profilens melding får de norske spillerne til å flire: - Lykke til!

Branns færøyske høyreback Gilli Rólantsson er helt sikker på poeng mot Norge. Norske landslagsprofiler lar seg imidlertid ikke skremme.

TÓRSHAVN (Nettavisen): De har aldri klart å kvalifisere seg til et mesterskap og ligger på 102. plass på FIFA-rankingen, men den færøyske landslagsspilleren Gilli Rólantsson går offensivt ut før møtet mot Norge.

For da Rólantsson, som til vanlig spiller for Brann i den norske Eliteserien, fant ut at Færøyene skulle møte Norge, kom han med en kraftig advarsel til Lars Lagerbäcks menn.

- Vi kommer til å knuse dere, Norge, skrev den færøyske landslagsspilleren på Twitter.

LANDSLAGSPROFIL Gilli Rolantsson i aksjon for Færøyene mot Isco og Spania tidligere denne uken. Foto: Javier Soriano (AFP)

Han skrev videre at han er helt sikker på at Færøyene tar poeng mot det norske laget.

Nettavisen har forsøkt å få Rólantsson til å kommentere uttalelsen, men han har ikke svart på vår forespørsel.

King: - Hvem er det?



Norge er imidlertid regnet som klare favoritter til oppgjøret i Torshavn, og de norske spillerne som Nettavisen snakker med virker ikke å være videre skremt av utspillet til Rólantsson.

Blant dem er Premier League-stjernen Joshua King. Han begynner å smile da han får høre om uttalelsen.

- Nå prøver jeg seriøst ikke å være frekk eller leke kul, men hvem er dét? spør King til Nettavisen om Rólantsson.

USIKKER: Joshua King er sliten og trente ikke dagen før oppgjøret mot Færøyene. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Etter å ha blitt forklart hvem det dreier seg om forteller Bournemouth-spissen at han har sansen for at spillere er offensive før et slikt oppgjør.

- Han får lov til å si hva han vil. Folk har lov til å komme med sine meninger og han har lov til å ha tro på seg selv og eget lag. Det er bare positivt, sier King.

Selnæs liker at det skapes blest

Det synes også landslagskollega Ole Selnæs.

- Det er fint at man tør å melde litt. Det skaper bare litt ekstra blest rundt kampen, sier Selnæs til Nettavisen.

Norges stopperbauta Kristoffer Ajer har heller ingenting imot Brann-backens skråsikre uttalelser:

- Det er en slik mentalitet jeg liker og har selv. Vi skal selvfølgelig vinne den kampen, men det er et par spennende enkeltspillere på Færøyene. Vi har alltid respekt for de vi møter, men har samtidig en holdning om at vi skal ta tre poeng, sier Ajer til Nettavisen.

Mohammed Elyounoussi bare flirer når han får høre Rolantssons uttalelser.



- Han får ha lykke til. Jeg er også sikker på at vi tar tre poeng.

Det tror også Selnæs.

- Jeg tror at vi kommer til å vinne, men det er fotball. Overraskelser skjer stadig vekk i fotball, men jeg har stor tro på at vi skal vinne og jeg blir overrasket om vi ikke gjør det, forteller Selnæs.

TRENING FØR KAMP: Det norske landslaget i trening på Tórsvøllur dagen før oppgjøret mot Færøyene. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lagerbäck skryter av Færøyene



Det er nok flere en Selnæs som vil bli overrasket dersom Norge ikke vinner. Landslagssjef Lars Lagerbäck passer imidlertid på å skryte av Færøyene på pressekonferansen før mandagens oppgjør på Tórsvøllur.

- Jeg vil si at jeg har stor respekt for det Færøyene har gjort. Jeg har møtt Færøyene i to treningskamper med Island også. Da vant vi med 1-0 og 2-0 i Reykjavik, så jeg vet hvilke kvaliteter de har. Styrken deres er at Lars (Olsen) har fått til et fantastisk organisert kollektiv. De jobber hardt og er fysisk sterke, sier Lagerbäck.

Svensken antyder at det absolutt ikke trenger å bli noen enkel kamp for Norge mot et hardtkjempende færøysk landslag.

- I fotball er sånne lag alltid vanskelige å bryte ned. Hvis du ser på individuelle spillere så er nok handikappet deres at ikke flere spiller på et høyere nivå, men det kompenserer de med et stort hjerte og en stor hjerne som de bruker, forklarer Norges landslagssjef.

Skal det norske laget ha et realistisk håp om å ende blant de to beste i gruppen er imidlertid ikke noe annet enn seier godt nok for Lagerbäcks menn.

Etter de tre første kvalifiseringskampene ligger Norge på 5. plass i gruppen. Det norske landslaget har kun tatt to poeng og er allerede fem poeng bak Sverige på 2. plass.

Så gjenstår det å se om Norge klarer å slå tilbake etter poengdelingen mot Romania eller om Rólantsson får rett.

Avspark på Tórsvøllur er klokken 20:45 norsk tid.