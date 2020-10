Brann rundlurt av Mjøndalens oppsiktsvekkende frisparkvariant: - Perfekt utført

Mjøndalen var effektive hjemme mot Brann og tok en utrolig viktig 2-0-seier. For Brann fortsetter den negative trenden.

MJØNDALEN - BRANN 2-0: Mjøndalen tok ledelsen etter 13 minutter i første omgang med et frisparktrekk. Dragsnes slo ballen hardt og lavt inn mot straffefeltet, der Ovenstad hadde løpt seg fri og skøyt ballen kontant i motsatt kryss.

- Perfekt utført. Et strålende frisparktrekk, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre da ballen gikk i mål.

I Eurosport-studioet påpekte Bengt Eriksen at dette ikke er første gang Mjøndalen lykkes med et frisparktrekk. Mot Rosenborg i 2015 scoret hjemmelaget på en lignende måte.

TV 2 sin fotballekspert Jesper Mathisen har god hukommelse han også, og påpekte at Mjøndalen har scoret på en sånn variant før også.

Da Christian Gauseth fikk spørsmål om frisparkvarianten i pausen var han i det kryptiske hjørnet, og lot som han ikke skjønte hva reporteren mente da han påpekte at dette er noe Mjøndalen har hatt suksess med tidligere.

- Jeg aner ikke hva du prater om nå. Vet ikke helt hvor du vil. Første gang jeg har sett det, sa Mjøndalen-kapteinen, med et lite glimt i øyet.

Twum satte inn 2-0 til Mjøndalen mot slutten av 2. omgang.

For Mjøndalen er de tre poengene mot Brann utrolige viktige i kampen for å overleve i Eliteserien. For Brann fortsetter den negative trenden, og rødtrøyene har ikke vunnet på seks kamper.

Effektivt Mjøndalen

Mjøndalen kjemper i bunnen av tabellen og Brann hadde ikke vunnet på fem kamper i Eliteserien før lørdagens møte mellom de to klubbene. Noe som betydde at begge lag hadde mye å spille for.

Kampen startet som ventet jevnt, men det tok ikke veldig lang tid før hjemmelaget tok ledelsen.

Etter 13 minutter fikk Mjøndalen frispark ute til høyre, og det skulle vise seg at Mjøndalen hadde et ess i ermet. Dragsnes slo ballen hardt og lavt inn mot straffefeltet, der Ovenstad hadde løpt seg fri og skøyt ballen kontant i motsatt kryss til 1-0, i det som så ut som et innøvd frisparktrekk.

Etter scoringen til Mjøndalen tok Brann mer over initiativet i kampen. Først fikk Bamba en mulighet, men avslutningen hans gikk rett på Makani.

Like etterpå, i det 27. minutt, kom Grøgaard til en kjempemulighet. Tveita ble spilt fri i sekstenmeteren og chippet ballen mot bakre stolpe. Der hadde Grøgaard løpt seg fri, men han måtte kaste seg ned i en liggende volley for å nå ballen og avsluttet i nettveggen.

Selv om Brann hadde det meste av banespillet og presset mest på, var det Mjøndalen som var farligst når de kom inn i motstanderens sekstenmeter. Og i det 37. minutt skulle det lykkes for Mjøndalen på nytt.

Etter mye klabb og babb i feltet fant Ole Amund Sveen Twum som sto alene. Midtbanespilleren fikk god tid av Brann-forsvaret og Twum fikk plassert ballen fint ned i hjørnet til 2-0. En bra avslutning av ghaneseren, men ikke optimalt forsvarsspill av Brann.

I etterkant kunne man se på reprisene at Dragsnes var i offside før Sveen fikk ballen, men det fikk ikke dommeren med seg, og lagene gikk til pause med 2-0-ledelse til Mjøndalen.

Et nytt Brann-lag

Det var tydelig at Kåre Ingebrigtsen ikke var fornøyd med det han hadde sett av spillerne siden i første omgang, og det var et heltent Brann-lag som kom ut på matta i andre omgang.

Bruttern gjorde også to bytter i pausen. Sander Svendsen og Robert Taylor kom inn for Ruben Kristiansen og Ole Didrik Blomberg.

Svendsen kom raskt til en mulighet og banket til rett utenfor sekstenmeteren. Makani måtte ut i full strekk for å slå den over mål med høyrefoten.

Bare minuttet senere var Barmen utrolig nærme å redusere for Brann, men ballen ville ikke inn. Ballen hoppet og spratt side om side med mållinjen, men gikk utenfor stolpen.

Bamba fikk en ok mulighet noen minutter senere også, men nok en gang sto Makani i veien. Det samme gjentok seg i det 62. minutt. Strand slo et fint innlegg til Bamba, som spissen headet rett på Makani. Like etterpå ble Bamba byttet ut.

Brann fortsatte å presse Mjøndalen, men klarte ikke å få ballen i mål. Dermed vant Mjøndalen 2-0, og tok tre uhyre viktige poeng.