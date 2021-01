Brann selger spiss til Ranheim

Marcus Mehnert forlater Brann etter to sesonger i klubben. Angriperen slutter seg til Ranheim i 1. divisjon.

Brann opplyser om salget på sine nettsider. Mehnert kom til bergenslaget fra Asker foran 2019-sesongen.

23-åringen ble sendt på utlån til Nest-Sotra (i dag Øygarden) i sitt første kontraktsår. I fjor fikk han sju innhopp for Brann i Eliteserien, men scoringene uteble.

– Marcus har dessverre ikke fått den spilletiden han har ønsket i Brann, og det er vanskelig for oss å love noen av spillerne her spilletid på denne tiden av året. Jeg vil takke Marcus for innsatsen i Brann, sier klubbens sportssjef Rune Soltvedt.

Mehnert ser fram til å bli en del av Ranheim-troppen.

– Her får jeg spille den stilen som passer meg bra, der jeg kan kjempe i bakrom og jobbe hardt defensivt med løpsstyrken. Samtidig kommer jeg til en spillergruppe som er godt sammensveiset alle sammen, sier spissen til trønderklubbens nettsider.

(©NTB)

