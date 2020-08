Brann-spiller testet positivt på koronaviruset

Gilli Rolantsson har testet seg for koronaviruset og testresultatet var positivt.

Det var for halvannen uke siden at Rolantsson informerte Brann om at han hadde vært i nærkontakt med en person som var smittet. Han gikk da umiddelbart i karantene.

Denne uken fikk han milde symptomer, og nå viser korona-testen at han er smittet av viruset, skriver Brann på sine hjemmesider.

Brann-lege Magnus Myntevik mener Rolantsson har gjort alt riktig i situasjonen han havnet i.

- Han har ikke vært i kontakt med noen siden han var i kontakt med denne personen som smittet ham. Vi har vært veldig heldige, og han har vært veldig forsiktig selv og tatt alle forholdsregler, sier Myntevik til Nettavisen.

Ettersom Rolantsson ikke har vært i kontakt med noen i Brann-leiren, blir det ikke nødvendig med smittesporing i klubben.

- Han har ikke vært i kontakt med noen på Brann Stadion eller på laget etter at han ble eksponert for smitten. Vi trenger ikke drive med smitteoppsporing eller sette noen i karantene, sier lege Magnus Myntevik

- Testen ble gjort i går (torsdag) og svaret kom samme dag. Han har vært i karantene frem til han fikk symptomer for to dager siden, da gikk han over i isolat, sier Myntevik.

Rolantsson skal nå være i isolasjon til han blir frisk igjen. Før han kan trene med laget igjen må han ha vært symptomfri i tre dager.

Færøyingen har spilt fem kamper for Brann denne sesongen - alle som innbytter.