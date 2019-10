Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben

Brann-måltyven Daouda Bamba fikk ikke være med laget til helgens eliteseriemøte med Sarpsborg. Han straffes for brudd på interne regler.

Bamba-reaksjonen kommer i kjølvannet av det Brann-ledelsen anser som dårlige holdninger før og under hjemmekampen mot Molde søndag 6. oktober, skriver Bergensavisen.

Ivorianeren fikk ikke plass i startoppstillingen til den aktuelle kampen, til tross for at han var klarert for spill etter å ha sonet en fire kamper lang karantene. Det tok han svært hardt.

Brann-trener Lars Arne Nilsen skulle sende Bamba på banen som innbytter mot Molde, men avbrøt planen fordi spissen ikke ble ansett klar for å komme inn.

– Han jobbet veldig hardt den måneden han var borte, og så ble han veldig skuffet når han ikke fikk starte. Vi har noen interne regler som alle må håndtere. Det har han ikke klart, og da må det få konsekvenser, sier Nilsen.

Bamba skal ha akseptert straffen og lover bot og bedring.

