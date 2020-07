Brann-tap mot Strømsgodset. Nå øker presset på Lars Arne Nilsen: - Vondt til verre

Bergenserne har ikke hatt en drømmestart på årets Eliteseriesesong. I onsdagens duell mot Strømsgodset ble det nok et tap.

STRØMSGODSET - BRANN 3 - 1

Strømsgodset tok en fortjent seier over Brann i onsdagens batalje.

Et selvmål av Taijo Teniste sendte hjemmelaget i ledelsen, før Moses Mawa økte tidlig i den andre omgangen.

Brann fikk inn en redusering etter et kanonskudd av Gilbert Koomson, men flere mål ble det ikke på bergenserne.

På overtid sikret 20-åringen Marcus Mølvadgaard seieren, og Brann må dermed ta den tunge turen hjem til Bergen med null poeng i lomma.

Les også: Aron Dønnum mener Vålerenga kan forvente store summer ved et salg: - De får bli enige

Tidlig ledelse

Det skulle ikke ta lang tid før Brann-keeper Håkon Opdal måtte plukke kampens første ball ut av nettet.

Etter åtte minutter endte et pent angrep fra hjemmelaget hos Mikkel Maigaard. Dansken prøvde å finne Moses Mawa inne i feltet, men før ballen nådde angrepsspilleren, traff den en uheldig Taniste, som satte ballen forbi en utspilt Opdal.

TIDLIG LEDELSE: Godset-spillerne trengte ikke lang tid før de kunne juble for 1-0-scoring. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Senere i den første omgangen fikk Mawa en gigantmulighet til å øke ledelsen for hjemmelaget. Et strålende innlegg fra Johan Hove traff 23-åringen på bakre stolpe, som på finurlig vis satte den over fra to meters hold.

- Hvordan er det mulig?, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem, da reprisen ble vist i pausen.

Les også: Zlatan Ibrahimovic med på Milans presentasjon av nye drakter

Brann og Koomson var deretter svært nærme en utligning, men heldigvis for drammenserne var Niklas Gunnarson på rett sted til rett tid, og avverget ghaneserens skudd på streken.

Ikke lenge før pausen var Godset farlig frempå igjen, men Lars-Kristian Salvesens forsøk fra 24-25 meters hold smalt i stolpen.

- Vondt til verre

Ikke lenge etter hvilen fikk Mawa omsider scoringen sin.

Brann-forsvaret sov nærmest da hjemmelaget fikk frispark ute på venstrekanten. Maigaard oppfattet løpet til Salvesen raskt, som sendte ballen videre inn i feltet. Der var det kun én mann, og Mawa fikk dermed en enkel jobb med å spasere inn 2-0-scoringen.

- Det er vondt til verre for Lars Arne Nilsen. Det har vært mye kritikk rundt han de siste ukene, den stilner ikke etter denne kampen. Det kan jeg love, sa Joacim Jonsson i Eurosports studio.

EKSPERT: Joacim Jonsson er ikke imponert over Rosenborg. Foto: Privat

Etter forholdsvis rolige påfølgende minutter, fikk Brann sin redusering da det var spilt 72 minutter. Koomson vred seg fri utenfor 16-meteren, før han på lekkert vis curlet ballen forbi Viljar Myhra og i mål.

På overtid kunne dog Strømsgodset juble for kampens siste scoring ved Marcus Mølvadgaard.

Dermed endte det 3-1 i Drammen.