Brann tilbake i trening mandag

Mandag åpnes det igjen for at toppidretten i Bergen kan møtes til treninger. Det betyr blant annet at Branns a-lag i fotball kan gjenoppta fellestreninger.

Den siste uken har fellestreninger vært forbudt som følge av strenge lokale koronarestriksjoner. – Vi er veldig glad for å få komme i gang igjen. Både på A-laget og i akademiet har det blitt trent godt på egen hånd i uken vi ikke har fått ha treninger sammen, men fellestreninger inn mot seriestart er viktig, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, til klubbens nettsider. Brann opplyser samtidig at usikkerheten rundt de muterte variantene av koronaviruset medfører at intervjuer med spillere og trener gjøres per telefon kommende uke. (©NTB) Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel Fotball

Sport Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her