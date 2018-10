Brann tok vare på Rosenborgs gavepakke i gullkampen

Brann var i trøbbel borte mot Stabæk, men snudde 0-1 til 2-1 i Eliteserien. Dermed skiller det kun to poeng til serieleder Rosenborg.

Stabæk-keeper Marcus Sandberg var i det umulige hjørnet og så ut til å hindre Brann i å ta vare på gavepakken de fikk servert av Rosenborg, som tidligere lørdag spilte 0-0 mot Lillestrøm.

– Vi er heldig som går til pause med 0-0. Det er imponerende å komme tilbake når vi har førsteomgangen som vi har og kommer under 0-1. Sakte, men sikkert så sitter det. Siste halvtimen er det overkjøring. Sammenlagt føler jeg vi vinner fortjent, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen etter kampen.

Gulljagene Brann kom tidlig i trøbbel borte mot nedrykkstruede Stabæk. Allerede etter fem minutter pekte dommeren på straffemerket etter at Tobias Børkeeiet gikk ned i feltet i duell med keeper Markus Pettersen. Franck Boli fulgte opp med å blåse ballen over mål, og Brann slapp unna med skrekken.

– Jeg føler ikke det er en straffe. Jeg tar ballen, også sparker han den ut av hendene mine. Det kan være vanskelig for dommeren å se, men jeg føler ikke det er straffe, sa Pettersen.

Gjestene så ikke ut som de var på gulljakt, og de beste bergenserne på Nadderud i første omgang var utvilsomt supporterskaren Bataljonen, som sammen med hjemmefansen sang og skapte stemning omgangen gjennom.

Hele 40 minutter tok det før gullkandidatene fra Bergen skapte sin første målsjanse. Den misbrukte Fredrik Haugen da han upresset skjøt fra god posisjon. Stabæk-keeper Marcus Sandberg var godt plassert og reddet skuddet.

Før det var Brann heldige som ikke lå under. Stabæk hadde flere enorme sjanser i tillegg til straffen.

To kjappe

Etter 20 minutter måtte Brann-keeper Markus Pettersen gi retur på skuddet til Tobias Børkeeiet. Returen satte midtbanespilleren i tverrliggeren. Emil Bohinen skjøt via ett Brann-bein og like utenfor, mens John Hou Sæters skudd fra distanse tvang Pettersen ut i full strekk for å hindre scoring.

Etter hvilen tok det under tre minutter før en fortjent Stabæk-scoring satt i nettet.

Stabæk stjal ballen fra Ruben Yttergård Jenssen og kontret mot et Brann-lag i ubalanse. Det endte med at Moussa Njie slo en perfekt inn til Boli som sendte Stabæk i ledelsen fra kloss hold.

Men Stabæk var ikke lenge i paradis. Kun tre minutter senere sørget Henrik Kjelsrud Johansen for balanse i regnskapet. Daniel Braaten headet i tverrliggeren, Johansen satte returen i mål.

– Vi kommer ut som et annet lag i andreomgang, og da synes jeg vi er best og vinner fortjent, sa Branns første målscorer.

Da Boli ikke utnyttet muligheten alene med keeper kort tid senere, våknet Brann for alvor og Stabæk fikk plutselig mer enn nok med å forsvare seg. Marcus Sandberg leverte blant annet en praktredning da Braaten testet skuddfoten inne i feltet.

Tok fullstendig over

Etter hvert som minuttene gikk tok Brann fullstendig over kampen og kun glitrende keeperspill av Marcus Sandberg hindret Brann-ledelse. Svensken var høyt og lavt, men kunne lite gjøre da innbytter Daouda Bamba sendte gjestene i ledelse drøye ti minutter før slutt.

Kristoffer Barmen lurte seg bak Stabæk-forsvaret og slo ballen inn til Bamba som banket ballen bak Sandberg.

Stabæk klarte aldri å svare, og Brann hadde ikke store problemer med å holde på ledelsen. Da dommeren blåste av kampen var Brann nærmere tre mål, enn Stabæk var å utligne.

Med tre poeng ligger Brann kun to poeng bak serieleder Rosenborg. Lagene møtes i det som kan kalles en seriefinale i Bergen neste helg. Det gjenstår fire runder av årets eliteserie.

Stabæk ligger med sine 24 poeng to poeng under streken og fortsetter kampen mot nedrykk neste runde borte mot Bodø/Glimt.

– Vi må vinne fotballkamper. Vi møtte et bra lag i dag, så blir det tøffe kamper de siste kampene. Brann er det beste laget av de vi møter framover. Det blir tøft, men dette viser at vi har potensial til å klare det, sa Henning Berg til NTB.

