Brann-trener Nilsen om omdiskutert salg: – Vi klarte ikke å signere ham videre

Brann-trener Lars Arne Nilsen sier salget av Sivert Heltne Nilsen til dansk fotball var en forhandlingssak og at de ikke klarte å signere han videre.

– Det er jo ikke bra for oss i det hele tatt, sier Branns hovedtrener og far til Heltne Nilsen, Lars Arne Nilsen, til Eurosport om timingen av salget av sønnen.

– Men dette er rett og slett en forhandlingssak. Vi greide ikke å signere ham videre. Så enkelt er det, sier Nilsen.

Midtbanespilleren signerte nylig en femårskontrakt for danske Horsens.

– Jeg tror ikke jeg skal si så mye om forhandlinger og hva som har foregått der. Det var ikke jeg så innblandet i. Men det var ikke bra for oss å miste ham, sier Brann-treneren som mener ting kunne vært gjort annerledes i kommunikasjonen rundt avgangen.

– Det er sikkert mange ting. Men jeg føler jeg skal holde meg litt lavt når jeg sitter i en dobbeltrolle som far og trener. Men jeg savner han, og nå er han vekk. Nå må vi løse livet uten ham, og det tror jeg skal gå bra.

Overgangen kom brått på de fleste, og Norges Fotballforbund har uttalt at de vil til bunns i omstendighetene rundt saken. Det som får NFF til å granske salget, er at Brann gjentatte ganger har uttalt at bergensklubben hadde en muntlig avtale med Nilsen om å selge hvis det kom et godt nok tilbud fra utlandet. En slik avtale kan være brudd på fotballforbundets overgangsregler.

Serieleder Brann tok mandag tilbake tabelltoppen i Eliteserien, uten Sivert Heltne Nilsen, da de vant 4-1 hjemme mot Start.

