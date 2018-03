Brann-treneren mener gull-Lorentzen har satt standarden i Bergen

Tok Norges første VM-gull på sprint siden 1981.

Lars Arne Nilsen jakter spillere med noe helt spesielt når han skal forsterke Brann. Nå har Håvard Lorentzens skøytegull satt standarden for Bergen-publikummet.

Bergenseren Lorentzen stakk av med gull på 500 meter og sølv på 1000 meter i Pyeongchang-OL. Like etter sikret 25-åringen i tillegg Norges første gull i sprint-VM siden 1981. Det ble sedvanlig godt mottatt blant patriotiske bergensere som er sulteforet på gull uansett idrett.

Brann-trener Lars Arne Nilsen hadde Håkon Lorentzen, lillebroren til Håvard, i Brann-stallen fram til 2016 før han forsvant til Sandefjord. Han vet at Bergen-publikummet lever for gull.

- Det er selvfølgelig stort for oss at han tok gull. Vi er jo patrioter, så vi er veldig fornøyde. Han setter standarden, for i Bergen er kravet om gull konstant. Det må vi bare kose oss og leve med, sier Nilsen til NTB om OL-suksessen til Lorentzen.

HELTEN: Håvard Lorentzen har blitt en helt i hjembyen etter medaljer både i VM og OL.





Må takle presset

Brann endte på femteplass i Eliteserien forrige sesong. Nilsen sier laget ønsker å bite fra seg blant topp fem også denne sesongen.

Bergen-publikummet er blant det tøffeste i Norge. Det gjør at Nilsen ser etter noe helt spesiell når han skal hente inn nye spillere som kan takle presset på Brann Stadion.

- Du må være en Brann-spiller, som vi sier. Du må ha psyken, være tøff nok og tåle at det blir mye oppmerksomhet. Det er masse entusiasme, men samtidig er det ingen plass i Norge det er morsommere å lykkes enn i Bergen. Du blir supermann når du lykkes, og så får du juling når du taper.

- Er denne mentaliteten noe du er spesielt opptatt av når du ser etter nye spillere?

- Uten tvil. Det er lettere å spille i Sogndal, for der har du alt å vinne. Du må være en spesiell støpning og tåle litt. Du kan ikke bli påvirket av hva som blir skrevet og sagt, sier han engasjert.

Hentet Kjelsrud Johansen

En spiller Nilsen mener er skapt ut ifra denne støpningen, er Henrik Kjelsrud Johansen. Spissen kom fra Vålerenga før sesongen og passer inn i Brann-filosofien, skal en tro treneren.

- Han passer inn. Han er en tøffing som spiller med hjertet, og bergensere elsker spillere som spiller med hjertet. Han kan bli spennende.

Nilsen sier han er avhengig av å unngå mange skader om laget skal henge med i toppen også denne sesongen. Nå vil han at klubben, som har slitt tungt økonomisk tidligere, skal stabilisere seg i toppen av Eliteserien.

- Jeg tror vi kan henge med om vi får flyten og unngår skader, og vi kan fort være topp fem også denne sesongen. Vi må bli en stabil toppklubb. Nå er vi en stor klubb, men vi må bli en toppklubb som er i toppen hvert år.

Eliteserieåpningen Ranheim – Brann ble utsatt på grunn av trøblete vær- og baneforhold fredag. Dermed seriedebuterer Nilsen og co. hjemme mot Bodø/Glimt søndag.

