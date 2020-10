Brann uten seier på to måneder - reddet uavgjort hjemme mot Stabæk

Eirik Horneland debuterte som Brann-assistent i lørdagens kamp mot Stabæk.

BRANN-STABÆK 1-1

I et forferdelig regnvær jaktet Brann en viktig tre-poenger hjemme mot Stabæk lørdag kveld.

Slik skulle det ikke gå.

Med den nyansatte assistenttreneren Eirik Horneland på plass på benken, fikk han og Kåre Ingebrigtsen se et tamt Brann-lag i Bergen.

Oliver Edvardsen sendte Stabæk i føringen fem minutter etter pause.

En strålende pasning av Marcus Antonsson fant Edvardsen på løp i bakrom som var sikker alene med Håkon Opdal.

Oliver Edvardsen sendte Stabæk i ledelsen borte mot Brann. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

- Brann roter det ordentlig til for seg selv. Fryktelig start på den andre omgangen, kommenterte Tor Ole Skullerud etter scoringen.

Kvarteret før slutt utlignet Kristoffer Barmen etter en corner.

Etter lørdagens kamp har ikke Brann vunnet en kamp i Eliteserien på to måneder. Sist laget gikk seirende av banen var mot nettopp Stabæk på Nadderud 24. august.

Én seier, tre uavgjorte og fem tap er fasit under Kåre Ingebrigtsens ledelse.

- De sjansene de får de skaper vi for dem. Vi er for forsiktige og redd til å spille oss gjennom. Vi blir et langt lag og det er ikke gunstig, oppsummerte Ingebrigtsen etter kampen.

- Jeg er skuffet. Vi var fryktelig unøyaktige, og vi er for forsiktige når vi har muligheten til å gå framover. Det er også skuffende at det ikke er større ro og bedre kvalitet i pasningsspillet. Det var en hawaiimatch vi aldri fikk kontroll på, fortsatte han.

Omgangens største sjanse

Fredrik Haugen fikk den første omgangens største sjanse etter snaut 20 minutter. Et langskudd smalt i tverrliggeren bak Marcus Sandberg, men gjestene slapp med skrekken.

Antonsson og Darren Maatsen var nære å skape noe for Stabæk, men var ikke skarpe nok i de avgjørende øyeblikkene.

I pausen oppsummerte nysignering Sander Svendsen, som ble klar for Brann langt på overtid på deadline-day, hjemmelagets innsats.

- Det er ikke godt nok og vi må skape mer etablerte angrep, sa han til TV Norge.

- Vi må spille mer fremover og vi er litt urolig med ballen, sa Kåre Ingebrigtsen.

Ampert etter pause

Stabæk skapte de største farlighetene etter pause. Anført av Antonsson og Edvardsen ble det ofte småfarlig på kontringer.

Like etter Stabæks ledningsmål oppstod det en situasjon som fort kunne ha endt med et rødt kort til gjestenes Emil Bohinen. Midtbanespilleren var oppe med en svært høy støvel i ansiktet på Mathias Rasmussen.

Emil Bohinen slapp unna kort i denne situasjonen. Foto: Skjermdump, Dplay

Brann forsøkte å spille seg til sjanser mot slutten av kampen. Ingebrigtsen og Horneland tok også grep gjennom flere bytter og fikk til slutt uttelling etter en corner.

Fredrik Haugen slo en utoverskrudd corner som ble fluktet videre av Petter Strand, inne i feltet hadde Kristoffer Barmen løpt seg fri og kunne enkelt sette inn utlikningen.

Fem minutter før slutt fikk Konsuke Kinoshita en enorm mulighet, men japaneren misbrukte sjansen alene med Håkon Opdal.

Brann fikk også en brukbar mulighet like etter hvor Yaw Amankwah reddet ballen få meter fra egen strek.

Dermed endte det med ett poeng til hvert av lagene i Bergen.