Brann utklasset RBK – søt Lerkendal-retur for Ingebrigtsen og Horneland

Det ble et solid takk for sist for Brann-trenerne Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland med 3-2 seier over gamleklubben på Lerkendal i Eliteserien tirsdag kveld.

Ingebrigtsen og Horneland fikk begge sparken i Rosenborg og var de to fast ansatte som trente klubben før Åge Hareide fikk jobben. Etter ni kamper uten seier slo Brann til da det gjaldt som mest. Seier mot Rosenborg betyr at laget nærmer seg sikker plass i Eliteserien også kommende sesong.

– Stort! Fantastisk! Vi gjennomførte en perfekt kamp selv om det ble kaotisk til slutt. Alle skjønner at dette var viktig for oss, sa Vegard Forren til Eurosport.

– Dette var utrolig viktig. Det ble litt unødvendig kaos mot slutten, mente Brann-kaptein Kristoffer Barmen.

Tapet for Brann var Rosenborgs andre på rad under Hareides ledelse. Brann vant blant annet etter to perler av noen langskudd fra Robert Taylor og Sander Svendsen. Daouda Bamba scoret også for de røde fra Bergen.

Det hører også med til historien at Rosenborg ble snytt for det som så ut som to klare straffespark etter hands i 1. omgang. Sist helg fikk Rosenborg straffe mot seg etter en forseelse som skjedde langt utenfor 16-meteren.

Rosenborgs toppscorer Kristoffer Zachariassen headet inn den første reduseringen med ni minutter igjen av kampen, og i et vanvittig drama på overtid kom et nytt trøstemål som ble dømt over streken etter en heading av Holmar Örn Eyolfsson til 2-3-tap.

Det vil seg ikke for trønderne for tiden, og da ligger de fortsatt på 4.-plass med fire poeng opp til Molde på 2.-plass med fem serierunder igjen å spille. Brann har fire poeng ned til kvalifiseringsplassen.

God start

Kampen ble i utgangspunktet utsatt to dager slik at RBKs keeper André Hansen og Markus Henriksen kunne være med. Begge ble koronasmittet på landslagssamling og måtte sitte ti dager i karantene. Henriksen er fortsatt ikke helt frisk og var erstattet av Edvard Tagseth på midten. Keeper-Hansen var heller ikke klarert etter karanteneperioden, og det betydde at Julian Faye Lund sto i mål.

Det var to bytter med begrenset suksess. Tagseth var direkte involverte i 0-2-scoringen, og Faye Lund kunne vist mer på de to langskuddene Brann scoret på.

Rosenborg startet klart best. Vegar Eggen Hedenstad hadde en ball i mål i det 9. minutt etter et flott angrep, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Minutter senere fikk Carlo Holse en stor sjanse, men en sterk redning av Håkon Opdal reddet Brann.

Etter drøye 21 minutter kom Branns første avslutning på mål, og det resulterte i litt av en scoring. Finnen Robert Taylor dundret til fra nærmere 25 meters hold, og ballen føk inn bak Julian Faye Lund.

59 sekunder senere ble det 2-0 til Brann. Edvard Tagseth mistet ballen utilgivelig på midten, og det endte med at Daouda Bamba nærmest løp ballen i mål alene med keeper.

Flere mål

Rosenborg ble kanskje snytt for sin andre straffe av dommer Tore Hansen i det 37. minutt Det virket som Ruben Kristiansen handset klart.

3-0 til Brann kom i det 47. minutt, og igjen kom det på et langskudd. I sin eliteseriekamp nummer 100 smelte Sander Svendsen til fra drøye 20 meters hold, og ballen gikk inn via tverrliggeren og en tam Julian Faye Lund i RBK-buret.

Branns trenerduo fikk litt av et gjensyn med Lerkendal. De slo til da det var minst ventet.

(©NTB)

