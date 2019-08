Branns Mjøndalen-mareritt fortsetter

Vetle Dragsnes' langskudd etter snaue timen ble avgjørende da Mjøndalen slo Brann 2-1 i Eliteserien søndag kveld.

Dermed tok nedrykkstruede MIF tre svært viktige poeng, mens medaljejagende Brann nok en gang måtte reise tomhendt hjem fra Mjøndalen.

Bergenserne har ikke slått Mjøndalen siden 1992. De siste seks årene har lagene møttes seks ganger. Fire av kampene har gitt MIF-triumf, mens to har endt uavgjort.

– Det er aldri en god følelse å tape. Men det skjedde i dag, så vi er nødt til å se framover. Vi må tenke på neste uke, ha en god treningsuke, og så kjører vi igjen, sa Daouda Bamba, som scoret Branns mål, til Eurosport.

God start

Søndag fikk Mjøndalen en meget god åpning etter å ha hatt overtaket de første sju minuttene. Vetle Dragsnes slo inn fra venstre, og et tafatt Brann-forsvar maktet ikke å klarere. Dermed kunne Stian Aasmundsen hamre inn 1-0 etter å ha kommet på løp inn i feltet.

Brann måtte tak, og de fikk også betalt på sin første ordentlige sjanse i kampen. Etter en høy klarering midt i Mjøndalen-feltet kriget Kristoffer Barmen og Veton Berisha om å heade ballen videre til Daouda Bamba. Ivorianeren var helt umarkert på bakre stolpe og dunket inn utligningen.

Etter scoringen falt tempoet i kampen en del, og ingen av lagene maktet å skape det helt store før sidebytte. Over i annen omgang skulle Mjøndalen i stor grad overta styringen i kampen.

58 minutter var spilt da Dragsnes var frampå igjen, denne gang med skuddfoten. MIFs venstreback klemte til fra snaut 25 meter, og ballen gikk via Taijo Teniste og i bue over en sjanseløs Håkon Opdal i Brann-buret.

– Det var deilig. Nå har jeg ikke hatt et mål for Mjøndalen siden jeg kom hit (i 2017), så det var på tide. Mål er mål uansett, så det var deilig å se den gå inn, sa Dragsnes etter den litt heldige scoringen.

Best

Man skulle tro at Brann ville heve seg etter å ha kommet under på ny, men slik ble det ikke. I stedet var Mjøndalen farlige og flere ganger nær å øke ledelsen.

Etter 65 minutter traff et Dragsnes-innlegg tverrliggeren. Så endte en freidig frisparkvariant med en god mulighet. Deretter måtte Opdal gjøre en god redning for å stanse et skudd fra Pontus Silfwer.

Brann var sterkt presset og byttet inn Azar Karadas og Gilli Rólantsson i jakten på en utligning. Karadas vant en hodeduell som ga Berisha en god skuddmulighet på tampen, men forsøket ble blokkert. Dermed endte kampen 2-1 i favør hjemmelaget.

– Dette var selvfølgelig fantastisk deilig. Jeg synes vi vant fortjent også. I 2. omgang spilte vi bra, skapte mange sjanser, og vi kunne og burde fått 3-1, sa MIF-trener Vegard Hansen.

Hans lag er oppe på 20 poeng, som er to flere enn Tromsø på kvalifiseringsplassen. Brann kunne ha klatret opp i ryggen på Odd (34 poeng), men ligger i stedet på 5.-plass med 29 poeng.

