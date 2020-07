Branns nye målsnik berget poeng mot Start etter et spesielt selvmål

Gjestene fra Sørlandet spilte uavgjort for femte gang, men står fortsatt uten seier.

BRANN - START 1-1:

Branns problemer med å holde tempoet oppe i spillet sitt fortsatte da nedrykksplasserte Start besøkte Brann stadion til kveldskamp i Eliteserien.

Gilbert Koomson scoret for sjette gang denne sesongen etter et flott angrep. Det høyeste antallet mål han har fra tidligere i Eliteserien er sju, fra tida som Sogndal-spilller i 2017.

Bortsett fra Koomson-sconrgen produserte bergensklubben bermerkelseverdig få store muligheter hjemme mot laget som ligger nest sist i Eliteserien.

- Brann har ført mye av denne andreomgangen, men om vi skal telle målsjanser er det ikke mye å melde om, poengterte Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud da det nærmet seg slutten.

Fortjent Start-føring



Det var faktisk lite å si på at gjestene tok ledelsen etter 28 minutter i Bergen.

Allerede i første spilleminutt var gultrøyenes Eirisk Schulze frampå på en retur og nikket på utsiden av stolpen.

Etter knappe halvtimen hadde Eman Markovic flere marginer med seg, da han fikk god hjelp til å få justert skuddet sitt inn mellom stengene.

Den unge midtbanespilleren avsluttet nemlig rett i stolpen, før ballen tok en ganske så strabasiøs rute videre inn i Brann-målet. Via skulderen til en liggende Ali Ahamada fant den nemlig veien overs streken og ga Start ledelsen.

FLYT: Eman Markovic skjøt i stolpen, dernest fikk en liggende Brann-keeper Ali Ahamada ballen i skulderen, før den rikosjetterte inn igjen i målet til vertene. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Å lede fotballkamper har Joey Hardarsons lag imidlertid gjort flere ganger før i Eliteserien. Føringen skulle ikke holde lenge denne gangen heller.

Millimeterpresist



I en ellers traurig førsteomgang fra hjemmelaget, glimtet de rødkledde til i noen små sekunder med prestasjoner på høyt nivå.

En presis krosspasning fra Vegard Forren, og et like presist innlegg fra pasningens mottaker Petter Strand, gjorde jobben takknemlig for målscorer Gilbert Koomson ved bakre stolpe. Den ghanesiske vingen kunne enkelt bukke inn 1-1.

I pausen var trener Lars Arne Nilsen var ikke imponert over verken bevegelser eller tempoet i spillet til Brann ellers.

- Det var en begredelig halvtime. Litt bedre de siste sju-åtte minuttene og noe å bygge videre på, påpekte Brann-treneren overfor Eurosport, før han gjentok «sirup»-betegnelsen han nylig beskrev eget lag med etter tapet for Odd.

Andreomgangen forløp uten de virkelige store målsjansene til Brann, tross et overtak i banespillet. Mathias Bringaker og Start fikk derimot en gedeigen sjanse til å sette vinnermålet.

Høyrekanten startet perfekt inn bak Brann-forsvaret på en bakromsball, men ble nektet scoring av en våken Ahamada.

Dermed endte det 1-1. Brann har samlet 14 poeng og ligger fortsatt to poeng etter Vålerenga på tredjeplassen. Start har fem uavgjorte kamper, men ingen trepoengere og forblir under nedrykksstreken på en 15.-plass.