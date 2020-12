Branns stoppertalent reagerte da Viking slo Brann: - Det er soleklart

Branns forsvarstalent mener Vikings første scoring aldri burde vært godkjent.

VIKING-BRANN 2-0

Det har vært en turbulent uke i Stavanger etter at det ble klart at trener Bjarne Berntsen ikke får fortsette i jobben etter inneværende sesong. Tirsdag gikk styreleder Thor Steinar Sandvik i Viking Fotball AS av etter massivt press fra flere hold rundt klubben.

Dagen etter var det klart for kamp da vestlandsrival Brann stod på motsatt side i oljebyen. Også der skulle det bli hendelser å diskutere.

Veton Berisha sendte Viking i ledelsen i det kvarteret var passert. Den tidligere Brann-spissen plasserte ballen i det lengste hjørnet bak Håkon Opdal, men det var situasjon i forkant som ble samtaleemnet i pausen.

Berisha så ut til å felle Brann-stopper Ole Martin Kolskogen i duellen på vei mot målet. Dommeren valgte å la spillet gå videre, noe Kolskogen reagerte på halvveis.

- Han tar beina mine og jeg detter. Det mener jeg er et soleklart frispark. Det er greit hvis han tar kroppen min, men beina mine og da snubler jeg. Det er frispark, sier Kolskogen til Eurosport i pausen.

Brann var fullt på høyde med Viking og skapte flere gode sjanser før pause uten å få uttelling.

Etter 66 minutter doblet Viking ledelsen ved Yildren Ibrahimaj etter at han på enkelt vis rundet Vegard Forren som ikke hang med i svingene.

Viking vant til slutt komfortabelt og er nå kun tre poeng bak Rosenborg på 4. plass med en kamp mer spilt.

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar