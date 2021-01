Brasil rystet Spania i håndball-VM – trøbbel også for Kroatia

Spanjolene er blant favorittene til å vinne mesterskapet i Egypt, men fikk seg en nesestyver i åpningskampen.

Brasil sikret seg nesten en sensasjonell seier over EM-tittelforsvarer Spania i håndball-VM. Det endte til slutt 29-29.

Spania ledet med seks mål litt inn i andreomgangen, men ble hentet inn. Brasil fikk flere utvisninger mot slutten. Likevel klarte søramerikanerne uavgjort.

Spania utlignet bare seks sekunder før slutt ved veteranen Raul Entrerrios.

- For et resultat av Brasil. De spiller uavgjort mot Spania og hadde de nesten, helt inn. For en match, sier TV3-kommentator Peder Seierstad etter kampslutt.

I studio var det en skadet Norge-stjerne som også lot seg imponere.

- Jeg er veldig overrasket. På papiret er spania et bedre lag, men ballen er rund. Et utrolig sterkt resultat av Brasil, sier Magnus Abelvik Rød i studio.

Lagene fra denne gruppen kan bli norsk motstander i kvartfinalen i VM.

I en annen gruppe klarte gullkandidat Kroatia bare 29-29 mot Japan. Kroatene utlignet på straffe noen sekunder før slutt.

(©NTB)

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?