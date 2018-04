Brasil VM-klar i fotball

Brasil sluttet seg torsdag til lagene som har løst billett til fotball-VM for kvinner. 3-0-seieren over Argentina i Copa America sørget for det.

Etter innledende gruppespill avgjøres det søramerikanske mesterskapet i Chile gjennom seriespill mellom de fire beste, og Brasil er med torsdagens seier garantert å ende blant de to første som får billett til VM i Frankrike.

Cristiane, Thaisa og Debinha scoret for Brasil i La Serena, og Brasil har full pott etter to kamper. Tidligere ble det 3-1 over Chile.

Den andre plassen står mellom Argentina (3 poeng), Chile (1) og Colombia (1). De to førstnevnte møtes i siste runde søndag, mens Brasil møter Colombia.

Laget som ender på tredjeplass skal senere spille om en VM-plass mot laget som blir nummer fire i Concacaf-mesterskapet.

Copa America er også OL-kvalifisering til Tokyo-lekene i 2020.

I den europeiske VM-kvalifiseringen for kvinner er ingen VM-billetter delt ut så langt, men fra andre kontinenter begynner sluttspilldeltakerne å bli klare. Australia, Japan, Nord-Korea, Sør-Korea og Thailand er allerede klare fra Asia-kvalifiseringen.

