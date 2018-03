Brasil ydmyket VM-verten uten Neymar

Brasil cruiset til 3-0-seier mot VM-verten Russland uten skadde Neymar i en privatlandskamp i Moskva fredag.

I kuldegrader måtte brasilianerne jobbe hardt for å spille Russland ut av den defensive stilen. I annen omgang fikk de derimot 13 forløsende minutter.

Russland-keeper Igor Akinfejev stoppet Thiago Silvas skudd etter 53 minutter, men Miranda scoret på returen.

Philippe Coutinho økte til 2-0 fra straffemerket ni minutter senere. Deretter headet Barcelona-lagkamerat Paulinho inn Brasils tredje mål for kvelden i det 66. minutt.

Mindre enn tre måneder før VM-åpningen i Russland blottla vertene sine defensive svakheter. Med to skader på sentrale forsvarsspillere ble landslagssjef Stanislav Tsjertsjesov tvunget til å stille en reservepreget forsvarsrekke.

I angrep manglet russerne Alexander Kokorin, som mest sannsynlig må se VM fra sidelinjen, men laget klarte likevel skape sjanser mot Brasil.

Anton Mirantsjuk traff tverrliggeren, og Anton Zaboltnij bommet på åpent mål på returen. Alexander Samedov og Mirantsjuks bror, Alexej, bommet begge på sjanser i første omgang.

Neymar var ikke i Brasils tropp til fredagens privatlandskamp. Paris Saint-Germain-stjernen ble nylig operert for et brudd i den høyre foten. Det er ventet at han kommer seg i form til fotball-VM. Der skal brasilianerne revansjere sitt svake hjemme-VM i 2014.

