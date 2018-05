Brasiliansk fotballhelt: – Jeg gråt bare én gang

Den brasilianske forsvarsveteranen Dani Alves hevder han har forsonet seg med kneskaden som koster ham deltakelsen i sommerens fotball-VM i Russland.

35-åringen publiserte lørdag en video i sosiale medier der han ber lagkameratene på landslaget og fansen om å ikke synes synd på ham. PSG-stjernen ville vært en nøkkelspiller for Brasil i VM.

– Egoet mitt er kanskje litt såret akkurat nå, men jeg har ro i sjelen, fordi jeg hele tiden forsøkte å gjøre mitt beste, sier Alves.

Han vedgår videre at han forsto at VM-drømmen var knust så fort kan kjente smertene i kneet i den franske cupfinalen sist tirsdag. Brails Fotballforbund har i ettertid opplyst at høyrebacken må belage seg på en operasjon.

– Da jeg kjente smertene i kneet, forlot sjelen kroppen min et øyeblikk. I det øyeblikket jeg traff bakken, visste jeg at jeg ikke kom til å være med på VM-flyet til Russland, sier 35-åringen.

– I garderoben sa PSG-legene at vi måtte avvente noen undersøkelser neste dag, men jeg visste i hjertet mitt at det var over. Jeg gråt kun én gang, og da var jeg alene, fortsetter han.

Alves vil imidlertid ikke ha sympati.

– La meg fortelle dere én ting. Jeg vil ikke at noen skal gråte for meg. Jeg ønsker ikke at noen skal synes synd på meg. Jeg har levd ut mine drømmer, sier han.

Alt tyder på at veteranen nå må belage seg på en fotballpause på seks måneder.

(©NTB)

Mest sett siste uken