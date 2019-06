Brasiliansk modell i nytt avhør om voldtektsanklager mot Neymar

Skjermdump fra brasiliansk fjernsyn 5. juni, fra kanalen SBT, der modellen Najila Trindade uttaler seg. Tirsdag lokal tid forklarte hun seg for andre gang for politiet i Brasil om den angivelige voldtekten i Paris som hun har anmeldt Neymar for. Foto: SBT / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Modellen som har anklaget fotballstjernen Neymar for å ha voldtatt henne på et hotell i Paris 15. mai, har forklart seg for politiet i Sao Paolo for andre gang.

Flankert av sin fjerde advokat siden hun anmeldte saken, ankom Najila Trindade Mendes de Souza, som til daglig jobber som modell, tirsdag morgen politistasjonen i Sao Paolo. I en kort kommentar sa den nye advokaten hennes, Cosme Araujo, at de «ønsker å finne fram til sannheten». Slutter ikke å gråte I en kommentar til hvordan han klient har det følelsesmessig, ga han uttrykk for at hun har det tungt og svarte han at «Trindade gråter hele tiden». Hun har imidlertid selv valgt å stå fram med navn i medier, blant annet på TV, med anklagene mot verdens dyreste fotballspiller. De Souza gikk 31. mai til politiet og anmeldte Neymar for en voldtekt som skal ha funnet sted 15. mai i Paris. 27-åringen som spiller for franske PSG, etterforskes også for å ha publisert bilder på sosiale medier av kvinnen som anklager ham, uten hennes samtykke. La ut intime bilder Fotballstjernen ble sist avhørt i saken av brasiliansk politi i Rio de Janeiro torsdag i forrige uke. 27-åringen nekter for anklagene og hevder det dreier seg om forsøk på utpressing. Bildene som ble lagt ut, var del av et forsøk på å renvaske ham selv. Neymar publiserte samtaler mellom ham og kvinnen i sosiale medier. Meldingene inneholdt intime bilder, og denne publiseringen kan være i strid med brasiliansk lov. Strafferammen for ulovlig publisering er fem års fengsel. (©NTB)