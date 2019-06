Brasilianske Formiga satte VM-rekord mot Jamaica

Har deltatt i hele syv mesterskap for det brasilianske landslaget.

Den brasilianske veteranen Formiga kan se tilbake på en smått vanvittig VM-rekord etter at hun startet kampen mot mot Jamaica for Brasil. Det betyr nemlig at hun har spilt i hele syv mesterskap for brasilianerne.

PSG-spilleren gjorde sin entré i VM-sammenheng da hun deltok for Brasil i mesterskapet i 1995, da hun kun var 17 år gammel. Det mesterskapet var det de norske fotballdamene som gikk helt til topps, etter at Tyskland ble slått i finalen.

Formiga har siden deltatt i VM-sluttspill i 1995, 1999, 2003, 2007 og 2015. Med kampen mot Jamaica, så kan hun legge mesterskapet i 2019 på det som er en historisk rekord i VM-sammenheng.

Les mer: VM-legender hamrer løs mot Hegerberg

Tidligere delte hun rekorden sammen med japanske Homare Sawa, som også hadde deltatt i seks mesterskap. Den japanske VM-vinneren fra 2011 da fotballskoene på hylla i 2015.

I norsk målestokk er det keeperhelten Bente Nordby som har rekorden for å ha vært med i VM-tropper flest ganger. Hun spilte ikke i 1991, men var med i troppen. Siden spilte hun mesterskapene i 1995, 1999, 2003 og 2007.

Dermed deler hun den norske rekorden sammen med med profilerte spillere som Hege Riise, Solveig Gulbrandsen og Isabell Herlovsen for flest deltagelser i VM for Norge. De har alle vært på banen i fire VM-sluttspill.

Formigas bragd er også rekord for flest VM-sluttspill totalt. Det er nemlig ingen herrespiller som er i nærheten av hennes rekord. Det er tre spillere som alle har spilt fem sluttspill for mennene.

Mexicanerne Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 og 1966) og Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014, 2018) og Lotthar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 og 1998) fra Tyskland er de som har rekorden for herrene.

Formiga er også tidenes eldste spiller i kvinnenes VM. I kampen mot Jamaica var hun 41 år og 98 dager da kampen gikk i gang i kvinnenes gruppe C. Det betyr at hun slår amerikanske Christine Rampones rekord fra 2015.

Rampone var 40 år og 11 dager da hun spilte mot det japanske landslaget i VM-finalen i 2015.

Den brasilianske legenden må uansett jobbe hardt inn mot VM-sluttspillet i 2023 om hun skal makte å ta det som er FIFA-rekorden for flest VM-sluttspill for både menn og kvinner.

I 2018 satte nemlig egyptiske Essam El-Hadary mesterskapsrekord ved å være 45 år og 161 dager gammel da han voktet buret mot Saudi Arabia i VM-sluttspillet i Russland.