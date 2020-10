Bratseth kaster seg inn i debatten om Lagerbäck: - Blir helt feil

Rune Bratseth mener kritikerne må roe seg ned etter Norges målfest mot Romania i Nations League.

NORGE - ROMANIA 4-0

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det norske landslaget slo tilbake med en imponerende 4-0-seier mot Romania etter det tunge nederlaget mot Serbia tidligere i uken.

Tapet mot Serbia førte til mye kritikk mot det norske laget og fremtiden til Lars Lagerbäck som landslagssjef har blitt heftig diskutert i norske medier - særlig etter at Ståle Solbakken ble ledig på markedet.

Men tidligere landslagshelt Bratseth synes det blir helt feil å mene at Lagerbäck må byttes ut.

- Ja, det synes jeg faktisk. Hadde det vært svake prestasjoner over tid, at vi ikke hadde sett noen utvikling og at det her ikke hadde gått noe mer, så kan man selvfølgelig ta sånne diskusjoner, men det var ikke tilfellet her. Det var én kamp. Ja, det var den avgjørende og viktige kampen, men Norge spiller mot Serbia som i utgangspunktet er en helt annen fotballnasjon enn det Norge er. Da kan man ikke forvente at vi skal herje med dem, sier Bratseth til Nettavisen.

- Det var merkelig sist. Lagerbäck har gjort en fin jobb med Norge over tid og så er vi elendige i én kamp. Det må man få lov til å være uten at alt skal snus på hodet, forteller en lettere oppgitt Bratseth.

EKSPERT: Rune Bratseth følger fortsatt godt med på landslaget.

- Et steg i riktig retning



Han mener det unge norske laget må få tid.

- Fremdeles har vi veldig mange lovende spillere på det laget, men de er ikke ferdig utviklet. Det er ikke topp internasjonal klasse på alle, men det er et potensial som ligger der. De trenger tid og må utvikles – kanskje enda mer som enhet og lag, forklarer Bratseth.

Den tidligere midtstopperkjempen gledet seg over å se Norge i godt slag på Ullevaal søndag kveld mot Romania og mener man er på rett vei.

- Det er et steg i riktig retning. Vi fungerer mye bedre som lag, det er mye bedre rytme i det meste. Vi møter selvsagt en dårligere motstander, men man skal slå de også. Å vinne 4-0 over Romania er uansett et godt resultat og det kunne også ha blitt mer enn det. Absolutt en positiv kamp og noe å bygge videre på, forteller Bratseth.

GOD DAG: Kjetil Rekdal ledet søndag HamKam til hjemmeseier mot Sandnes Ulf, så fikk han se Norge knuse Romania.

Rekdal: - Det blir alltid hyling og skriking



Han får støtte av sin tidligere landslagskollega Kjetil Rekdal.

Rekdal var søndag opptatt med å vinne 2-0 mot Sandnes Ulf med sitt HamKam-lag i OBOS-ligaen, men fikk med seg andreomgangen av landskampen.

Han gledet seg over det han så.

- Det er strålende. Det er riktig måte å svare på. Å vinne 4-0 er superutklassing i internasjonal fotball. Vi må ikke glemme det. Dette er det svaret som gir håp. Vi reiste oss fint og det er imponerende. Det er magisk. 4-0 er klasse, sier Rekdal til Nettavisen.

- Dette gir et håp om at neste gang vi kommer i posisjonen hvor vi skal spille om noe avgjørende så kan vi kanskje klare å knekke koden. Hadde man falt sammen nå og spilt en skitdårlig kamp, så hadde vi fortsatt vært et stykke unna, men å komme tilbake på tre dager og levere sånn vi gjorde i dag er imponerende, forteller Rekdal.

Helten fra VM i 1998 er enig med Bratseth i at det blir for enkelt å kreve Lagerbäcks avgang etter kampen mot Serbia.

- Det blir veldig kortsiktig. Lagerbäck har gjort det norske landslaget bedre fra han begynte, men det blir hyling og skriking hele tiden fra mange som hverken har spilt på topp, vært leder på toppnivået eller vært trener på toppnivå, sier Rekdal.

- Lagerbäck har gjort en god jobb med Norge. Han kommer til å gå av på et tidspunkt. Da får den diskusjonen komme, men jeg synes det var veldig billig nå. Det blir alltid diskusjoner rundt laguttak når man taper, men hvorfor kom ikke de på forhånd, undrer Rekdal.

Strandberg mener Lagerbäck har spillernes støtte



For det ble utvilsomt diskusjoner rundt svensken etter forrige kamp.

Midtstopper Stefan Strandberg avfeier imidlertid at spillerne preges av den offentlige diskusjonen rundt Lagerbäcks fremtid.

- Det er deres jobb å holde på sånn, og det påvirker ikke oss. Vi er superhappy med det teamet som er, og det tror jeg skinner greitt igjennom i dag med prestasjonen. Hadde det vært noe misnøye, tror jeg ikke det hadde blitt levert en prestasjon som i dag, sier han på søndagens pressekonferanse.

KLAR TALE: Stefan Strandberg er tydelig på at Lars Lagerbäck har spillernes støtte.

Ural-profilen er helt tydelig på at spillergruppa helt og holdent står bak Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen.

- Vi har ekstremt stor tro på det vi driver på med, og det har vi vist tidligere. Selv om man misser én match, kan man ikke gjøre om på det prosjektet vi har startet. Jeg tror det Lars og Perry holder på med er veien å gå for å ta Norge til et mesterskap. Han (Lagerbäck, red. anm) har vist tidligere at han vet hva som skal til, så er det opp til oss på banen å levere.

Lagerbäck selv var veldig fornøyd med lagets prestasjon mot et svakt Romania-lag.

- Totalt sett gjør vi en veldig bra match. Vi var litt overaggressive i starten, ellers synes jeg det er veldig solid, og det var mye bra angrepsspill. Så er det min jobb å se at vi holder føttene på jorda og ikke tror vi er i himmelen. Med all respekt til Romania, så var det en litt annen motstander i dag.