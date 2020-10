Braut Haaland gjorde det igjen: - Han leverer tall for historiebøkene

Han bommet på en stor sjanse i den første omgangen, men da muligheten kom sekunder før slutt fornektet Erling Braut Haaland seg ikke.

Borussia Dortmund - Zenit St.Petersburg 2-0

Se målet til Haaland i vinduet over!

Dortmund stanget og stanget, og hadde store problemer med å bryte ned et bunnsolid Zenit forsvar.

Men det var kun et sekund med dårlig konsentrasjon som skulle til da Thorgan Hazard ble revet over ende, og fikset straffe for tyskerne.

Jadon Sancho fikk ansvaret fra ellevemeteren, og var sikker som banken. Erling Braut Haaland så ut til å gå målløs av banen, men med sekunder igjen på klokka satt den for mannen fra Jæren som punkterte kampen.

- Tolv mål på ti Champions league-kamper er tall for historiebøkene fra Erling Braut Haaland, sier TV2s Øyvind Alsaker i det dommeren blåser av kampen.

Dortmund tok med det alle tre poengene på et folketomt Signal Iduna Park.

Jevnspilt førsteomgang

Signal Iduna Park var tømt for tilskuere, og kanskje var der for det tok et kvarter før den første sjansen kom, men den var til gjengjeld stor.

Erling Braut Haaland plukket ned et innlegg og fikk touchet ballen til lekekamerat Giovanni Reyna. 17-åringen banket til, men skuddet gikk like til side for målet til Mikhail Kerzhakov.

- Du ser at de har forberedt seg på Haaland, for han får neste ikke rom. Det sier mye om hvor mye respekt han har fått, sa TV2s ekspert Nils Johan Semb underveis i omgangen.

Halvveis ut i omgangen var det Marco Reus sin tur å prøve seg fra distanse, denne gangen på frispark. Forsøket var velplassert, men ikke hardt nok til å overliste Zenits Kerzhakov.

Haaland-sjanse

Så var det Zenit sin tur, med Bürki på bærtur. Den sveitsiske keeperen feilberegnet et innlegg, og kom for sent ut. Driussi var først på innlegget, men headet ballen over.

Marco Reus var heller ikke ferdig med å skape sjanser i den første omgangen, og fem minutter før hvilen var han der igjen. Kapteinen fikk ballen ute til venstre og banket til med venstre, men igjen var de russiske sisteskansen trygg og reddet.

Haaland var relativt anonym de første 45, men like før pause var han centimeter unna scoring. I kjent stil ble han spilt igjennom, og prøvde seg med den beryktede venstrefoten. Avslutningen var utagbar for keeper, men snek seg på feil side av stolpen.

- Den burde han ha scoret på. Vi er vane med å se at han setter de sjansene, sa TV2-studioet i pausen.

God Kerzhakov

Like etter pause var Dortmund frampå ved Reus. Tyskeren smalt ballen i stolpen, men var offsideplassert i det han mottok pasningen.

De gulkledde hadde vanskeligheter med å få hull på Zenit-forsvaret med den tidligere Liverpool-spilleren Dejan Lovren i spissen.

- De har hatt masse ball, men har jo ikke skapt en sjanse når vi er halvspilt i den andre omgangen, konkluderte Semb.

Det ville Mahmoud Dahoud gjøre noe med. Midtbanespilleren dro seg innover i banen og klemte til, men også Dahoud ble stoppet av en god Kerzhakov som slapp unna hjørnesparket. Dortmund-spilleren ble også tatt av i situasjonen etter, og ble erstattet av Thorgan Hazard.

Sancho sikker fra merket - Haaland scoret

Dortmund stanget og stanget, og plutselig kom øyeblikket. Zenit hadde vært robuste i forsvaret gjennom hele kampen, men kvarteret før slutt ble innbytter Hazard revet over ende

Straffesparket var soleklart, og det var nok mange nordmenn som satt og håpet på at det var Haaland som skulle få sjansen.

Det var derimot Jadon Sancho som fikk oppgaven, og engelskmannen var skuddsikker i det avgjørende øyeblikket. 1-0 til tyskerne.

Dortmund holdt tett bakover, og i jakten på utligning for Zenit åpnet det seg rom for en norsk superspiss. Erling Braut Haaland ble spilt igjennom alene med keeper, og denne gangen var målmaskinen sikker og punkterte kampen.

Dortmund tok med det sin første seier i årets Champions League-gruppespill, etter tapet mot Lazio i forrige runde. Club Brugge er neste motstander for Haaland, i Belgia.