Braut Haaland kåret til månedens spiller i Bundesliga

19-åringen har fått en drømmestart i Bundesliga.

Erling Braut Haaland har fått en strålende start på karrieren i tysk fotball og står bokført med sju scoringer etter bare fire kamper i Bundesligaen.

Han noterte seg blant annet for hat trick i debutkampen.

Fredag ble det klart at nordmannen er kåret til månedens spiller for januar i Bundesliga. 19-åringen signerte for Borussia Dortmund i slutten av desember.

Han kom til klubben etter en meget god høst i østerrikske Red Bull Salzburg der han nettet utrolige 28 mål på 22 kamper. Åtte av målene kom i Champions League.

Braut Haaland stikker også av med prisen som månedens unge spiller.

Dortmund ligger som nummer tre i Bundesligaen etter 21 kamper og er kun fire poeng bak Bayern München som topper tabellen.

Fredag kveld møter Haaland og hans Dortmund Eintracht Frankfurt på hjemmebane. Kampstart er klokken 20.30.

