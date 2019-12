Braut Haaland og Berge tatt ut på nykommerlag i mesterligaen

Borussia Dortmund-klare Erling Braut Haaland og Genk-spiller Sander Berge har begge fått plass i en startellever bestående av ferske mesterligaspillere.

Det er UEFA som har tatt ut laget og delt det på sine plattformer på sosiale medier.

Det europeiske fotballforbundet har to kriterier for å være med i elleveren – spillerne må være 24 år eller yngre og enten debutert denne sesongen eller så vidt spilt i mesterligaen tidligere.

På laget finner vi både Erling Braut Haaland og Sander Berge, sammen med flere store stjerner.

– Det er en fin anerkjennelse å komme med på et sånt lag!, sier Berge entusiastisk til NTB.

– Det gir absolutt mersmak når man ser hvem som er på lista nå og hvem som var med sist sesong. Det gir mersmak og viser at alt er mulig, fortsetter 21-åringen.

Åtte mål

Braut Haaland, som nå er klar for Borussia Dortmund, var i fyr og flamme for RB Salzburg i gruppespillet og noterte seg for åtte mål på seks kamper. Først scoret han tre mål på en omgang i sin mesterligadebut hjemme mot Genk, før han nettet en gang i 3-4-tapet for Liverpool på Anfield.

Deretter ble det to mål i 2-3-tapet for Napoli før han i kampen etter mot italienerne scoret det ene målet til Salzburg i 1-1-oppgjøret. Også i 4-1-seieren borte mot Genk scoret han, men i hjemmeoppgjøret mot Liverpool gikk han målløs av banen.

– Den norske spissen scoret et hat trick på en omgang i sin mesterligadebut, og scoret i de fem første kampene. Er klar for Dortmund i januar, skriver UEFA om 19-åringen.

Spilte bra mot gode lag

Berge gjorde en god figur for et Genk-lag som spilte flere gode kamper mot topplagene Liverpool og Genk, samt Salzburg, men som kun satt igjen med ett poeng (0-0 hjemme mot Napoli).

– Genk var i en vanskelig gruppe, men deres ruvende norske midtbanespiller gjorde en god figur. Hans intelligens og lederegenskaper har fått mange klubber interesserte, skriver UEFA om Asker-gutten.

Flere sterke navn

I tillegg til den norske duoen er det flere sterke navn i elleveren. Benjamin Pavard vant VM-gull med Frankrike i sommer, mens Rodrygo scoret tre mål mot Galatasaray og har blitt omtalt som den neste store på Santiago Bernabéu.

Lautaro Martínez herjet for Inter og scoret fem mål, men det hjalp ikke Milano-klubben, som ikke klarte å ta seg videre til utslagsrundene i mesterligaen.

Dette er hele laget: Alex Meret (Napoli) – Achraf Hakimi (Dortmund), Benjamin Pavard (Bayern München), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Renan Lodi (Atlético Madrid) – Sander Berge (Genk), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (Dinamo Zagreb) – Rodrygo (Real Madrid), Erling Braut Haaland (RB Salzburg), Lautaro Martínez (Inter).

Også i 2018-utgaven var det en rekke sterke navn. Matthijs de Ligt (da Ajax, nå Juventus), Frenkie de Jong (da Ajax, nå Barcelona), Andy Robertson (Liverpool), Arthur (Barcelona), Hirving Lozano (da PSV, nå Napoli) og Jadon Sancho (Borussia Dortmund) har alle tatt store steg det siste året.

(©NTB)