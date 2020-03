Braut Haalands returmøte med PSG spilles for tomme tribuner

Onsdagens returoppgjør i mesterligaen mellom Paris St. Germain og Borussia Dortmund skal spilles uten tilskuere, opplyser fransk politi. Årsaken er virusfrykt.

Erling Braut Haaland scoret begge målene til Dortmund da det tyske laget slo PSG 2-1 på eget gress. Da sto jubelen i taket blant de 66.000 tilskuere på Signal Iduna Park.

Det gjør den garantert ikke i onsdagens returoppgjør på Parc des Princes, uansett resultat. Fransk politi opplyser at kampen i Paris skal spilles for tomme tribuner.

I Frankrike har myndighetene forbudt forsamlinger på mer en 1000 mennesker for å unngå risiko for spredning av koronavirus. Over 1200 personer i landet er smittet, mens 19 mennesker har mistet livet.

Onsdagens mesterligakamp er ikke den eneste åttedelsfinalen i turneringen som vil bli spilt uten tilskuere. Dagen før må Valencia og Atalanta spille foran titusenvis av tomme seter. I løpet av mandagen vil det også bli tatt stilling til om onsdagens oppgjør mellom Leipzig og Tottenham skal lide samme skjebne.

(©NTB)