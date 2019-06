Breakdance nærmer seg OL-status i 2024

Breakdance, skateboarding, klatring og surfing har fått en foreløpig godkjennelse som nye offisielle medaljeøvelser under sommer-OL i Paris i 2024.

Det bekrefter Den internasjonale olympiske komité (IOC).

De fire idrettene har tidligere kommet gjennom nåløyet hos den lokale arrangøren. I mars i år anbefalte IOC-styret at de skulle legges til programmet i 2024, et vedtak som måtte stadfestes av IOC i plenum under denne ukens sesjon i Lausanne.

Tirsdag var det enstemmighet blant organisasjons medlemmer om å gå videre med prosessen.

En endelig avgjørelse fattes av styret i desember 2020 etter at de fire idrettene er blitt fulgt opp med tanke på hvordan de internasjonale særforbundene ledes, konkurransenes integritet og standarden på dømmingen.

– Disse mer ungdommelige og urbane idrettene gir oss nye muligheter til å treffe en ny generasjon, sa IOC-president Thomas Bach i mars.

Breakdance vil bli ny på OL-programmet i 2024, men de tre andre er allerede bekreftet som prøvegrener under Tokyo-lekene neste år.

