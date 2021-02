Bredesen overbevist etter Graneruds nedtur

Han kom for gull, men Halvor Egner Granerud endte opp med den sure fjerdeplassen. Nå får han støtte av hopplegenden Espen Bredesen.

OBERSTDORF (Nettavisen): Det er lenge siden det har vært noen klarere favoritt i hoppbakken enn det Granerud var før lørdagens normalbakkerenn i VM i Oberstdorf.

Men da baktrekken kom og Granerud ikke gjorde som han pleier på hoppkanten, var løpet kjørt for nordmannens gulldrøm.

99 meter holdt ikke til mer enn en 16. plass etter førsteomgangen for Asker-hopperen.

- Jeg tror ikke vi skal ha det jeg tenkte på trykk. Det var ikke pent, sier Granerud.

Hans hopp i andreomgangen på 103 meter minnet mer om det vi har sett av ham i verdenscupen som han leder suverent.

Det holdt imidlertid ikke til mer enn den sure 4. plassen - 9,1 poeng unna den overraskende vinneren Piotr Zyla fra Polen.

- Veldig skuffet

Etter rennet er det en rolig, men tydelig skuffet Granerud som møter Nettavisen.

- Det er kjipt, sier han.

- Det var ikke fjerdeplass jeg stilte til start for i dag. Jeg tror alt annet enn seier i dag hadde vært skuffende, sier Granerud til Nettavisen.

En medalje ville riktignok vært en fin trøst, men dette var dagen det ikke ville seg for Granerud.

Tyske Karl Geiger stakk av med sølvet, mens Anze Lanisek fra Slovenia tok bronse - fattige 1,8 poeng foran Granerud.

At nordmannen ikke lykkes å ta medalje kommer som en stor overraskelse.

Ikke bare har han vært best i verdenscupen denne vinteren, men han har også vært best på trening i Oberstdorf denne uken.

Så hva gikk galt?

Granerud forklarer at han ble for ivrig i bevegelsen på hoppkanten fordi han kom for sent i gang.

- Da blir det akkurat sånn at det bikker over og ikke flyr.

Landslagstrener Alexander Stöckl er enig i analysen.

- Han var for offensiv, han var litt sein på hoppkanten og han slet med skiføringen. Det var nok litt mer spenning i kroppen enn det vanligvis er, sier Stöckl.

Norges trener har stor forståelse for at det var en krevende situasjon å håndtere.

Bredesen kjenner seg igjen i situasjonen

24-åringen har som følge av sine prestasjoner denne vinteren blitt sammenlignet med noen av Norges største hopplegender i historien.

Blant dem er Espen Bredesen som noterte seg Graneruds nedtur lørdag kveld.

Bredesen er både verdensmester og olympisk mester i hopp, og vet godt hvordan det er å føle på et forventingspress.

Derfor ble han ikke så overrasket som veldig mange andre da Granerud ikke lykkes.

- Nå har han innfridd hele tiden og forventningene bare bygger seg mer opp, også hos ham selv. Det er ikke alltid like lett, sier Bredesen til Nettavisen.

Helten fra Lillehammer-OL viser til sin egen erfaring fra 1994 da han først ikke klarte å innfri i storbakkerennet. Bredesen husker godt hva slags effekt det hadde og er overbevist om at Granerud vil kjenne på det samme.

- Jeg har vært i den situasjonen selv. Jeg var favoritt i OL og jeg vant ikke det første rennet jeg heller, men du verden hvor fokusert jeg var resten av mesterskapet. Det å ikke lykkes i første konkurranse gjør han enda mer skjerpet i resten av mesterskapet. Jeg tror han kommer til å vinne i storbakken, sier Bredesen.

Verdensmesteren fra 1993 og OL-vinneren fra 1994 forklarer at han har reflektert en del over hvordan han hadde det mentalt som utøver etter å ha holdt foredrag og jobbet med mental helse etter karrieren.

Bredesen har konkludert med at han ofte presterte best etter en nedtur. Det tror han også vi gjelde Granerud.

- Man må få et tilbakeslag en eller annen gang for å bli påminnet «basicen». Den påminnelsen kan ofte bli brutal.

- Nå kommer han til å gå tilbake til «basic» og være sinnssykt nøye. Da er det ingen som slår ham. Det å vite det er godt. Han kommer ikke til å tillate seg spekulasjoner og tankespinn rundt det å vinne. Han gjør «basicen» og så er han der. Nå kommer han til å bli farlig, sier Bredesen som gleder seg til resten av mesterskapet i Oberstdorf.

Før neste individuelle hopprenn i VM skal imidlertid Granerud i aksjon i lagkonkurransen med blandet lag allerede søndag.

Granerud, Robert Johansson, Silje Opseth og Maren Lundby skal representere Norge i rennet som starter klokken 17.00.

