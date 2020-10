Breistøl holdt målshow – seiersrekken brutt

Kristine Breistøl scoret ti ganger, men kunne ikke forhindre at «norske» Esbjerg røk på sesongens første poengtap i dansk kvinnehåndball onsdag.

Kampen mot Silkeborg-Voel endte til slutt 29-29.

Esbjerg, som har en rekke norske profiler i sin stall, sto med sju seirer på like mange kamper før onsdagens hjemmekamp. Breistøl og lagvenninnene har sett uovervinnelige ut.

Mot Silkeborg-Voel, som blant annet har norske Hege Bakken Wahlquist og Eira Aune i troppen, ble imidlertid seiersrekken stoppet. Esbjerg var på etterskudd i målprotokollen i lange perioder, men både til pause og til slutt sto det uavgjort.

Halvveis var stillingen 12-12.

Marit Malm Frafjord og Vilde Ingstad scoret begge to ganger for Esbjerg, mens Sanna Solberg-Isaksen noterte én scoring. Hege Bakken Wahlquist og Eira Aune satte begge inn to mål for Silkeborg-Voel.

I kampen mellom Viborg og Aarhus scoret landslagsprofilen Moa Högdahl fire ganger for hjemmelaget og bidro til 30-27-seier.

