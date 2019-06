Breivik har inntatt observartørrollen i VM: - De jobber veldig godt

Marit Breivik huskes kanskje best for triumfene som trener for håndballandslaget, men 64-åringens rolle i Olympiatoppen knytter henne også til fotballkvinnene.

REIMS (Nettavisen): For mens kvinnelandslaget de siste dagene har forberedt seg på kampen mot Sør-Korea, har Breivik kunnet skimtes på motsatt side av banen i Bezannes-området i Reims.

Den tidligere norske landslagssjefen, som til sammen tok seks mesterskapsgull, fem sølv og to bronse som hovedtrener for håndballjentene fra 1994 til 2009, jobber nå som sommeridrettssjef for Olympiatoppen.

Hun har med det ansvar for håndball kvinner, sandbolleyballgutta og fotballandslaget for kvinner.

Det betyr at hun også følger VM tett, men gullgrossisten holder imidlertid en svært lav profil og fungerer for det meste som flue på veggen under fotballkvinnenes mesterskap i Frankrike.

- Her er jeg bare i observasjon, og ser med egne øyne hva som skjer. I og med at jeg er primærkontakt mellom Olympiatoppen og fotballandslaget, er det mer enn diskusjon på den totale prestasjonsutviklingen og hvilke ressurser Olympiatoppen som trengs i laget, sier Brevik til Nettavisen på spørsmål om hva som er hennes rolle.

GULLGROSSIST: Breivik er kanskje mest kjent som trener for håndballkvinnene, men viste under søndagens trening at hun også kan håndtere en fotball.





Sjögren: - God å sparre med

Hun bor imidlertid sammen med laget hele tiden i Frankrike, og er tilgjengelig om spillerne skulle lure på noe.

Men først av alt jobber Breivik inn mot trenerteamet. Hun sier at det er begrenset hva hun kan bidra med under mesterskapet i Frankrike, men landslagssjef Martin Sjögren sier den tidligere håndballsjefen er en svært god person å spille ball i det daglige.

- Hun er veldig god å sparre med. Hun har stor erfaring, og er en god leder med sunne vurderinger. Samtidig er det alltid fint å ha noen som er litt på utsiden man kan sparre med. Hun er veldig fin person å ha som sparringspartner, sier svensken.

Breivik forteller at det etter mesterskapet handler om å se videre utviklingsmuligheter. Hun mener landslaget har jobbet svært godt etter at EM i 2017 ble en fiasko med exit i gruppespillet.

Mandag kan laget avansere til åttedelsfinale med seier mot Sør-Korea.

- Jeg ser de jobber veldig godt. De har et konkretisert mål og også utviklingsoppgavene er veldig konkrete. Så kommer vi i Olympiatioppen inn med noen ressurser på ulike områder, sier hun og påpeker at det er mesterskapet som vil gi svar på om utviklingen har vært slik de ønsker.

- Vi har jo bare spilt to kamper så langt, sier hun.

SPARRER: Landslagssjef Martin Sjögren omtaler Breivik som en god sparringspartner.

Syrstad Engen: - En trygghet

Ingrid Syrstad Engen er en viktig brikke sentralt på midtbanen for det norske laget. 21-åringen er blant de yngste i VM-troppen, og sier at bare tilstedeværelsen til Breivik gjør godt.

- Det er jo en trygghet å ha en person rundt oss som vet hva det går ut på. En veldig fin person å ha rundt oss, forteller den kommende Wolfsburg-spilleren.

Breivik selv vil imidlertid ikke si at hennes tilstedeværelse i Frankrike er positivt for spillerne.

- Jeg vil egentlig ikke tenke på det sånn. De er veldig trygge på seg selv med tanke på de forberedelsene og den kvalifiseringen de har hatt, men jeg tror det er viktig for dem å kjenne at de har støtte fra Olympiatoppen, tilsvarende andre lag har.

Det uttalte målet til Sjögren & co. er medalje, men Breivik gleder seg uansett stort over engasjementet som er rundt kvinnelandslaget for tiden.

- Det er plass til både håndball og fotball, og vi trenger flere kvinnelige toppidrettsutøvere. Det er veldig inspirerende å være her og se at de er såpass på hugget. Det lover godt.