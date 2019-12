Brendan Rodgers forlenger med Leicester

Signert en ny langtidskontrakt med Leicester.

Det bekrefter klubben i en pressemelding på fredag.

Denne sesongen har Brendan Rodgers tatt Leicester til nye høyder, og samtidig levert offensiv og underholdende fotball. I skrivende stund ligger Leicester på en knallsterk andreplass i Premier League, og har for alvor meldt seg på i medaljekampen.

Siden Brendan tok over Leicester har klubben vunnet 17 av 26 Premier League-kamper - og tangerte nylig en 56 år gammel klubbrekord med syv strake seire i Englands toppdivisjon.

- Da jeg bestemte meg for å signere for Leicester, så var det fordi jeg likte retningen klubben var på vei - og hvordan jeg kunne bruke min erfaring på denne reisen. Jeg kom hit med en plan for å gi klubben noe ekstra, slik at de kan bygge for fremtiden, forklarer Rodgers til klubbens hjemmeside.

POPULÆR BLANT SPILLERNE: Brendan Rodgers gratulerer spillerne sine etter seieren mot Brighton.

Den tidligere Liverpool og Celtic-sjefen takker også styreformannen og resten av de ansatte i klubben.

Styreformann i Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sier at Rodgers fotballfilosofi går hånd i hånd med klubbens langtidsvisjon.

- Brendans kvaliteter som trener er velkjent, og enkelt å se i måten han får ut det beste av samtlige spillere i vår spennende og unge spillertropp. Men like viktig som det, er at Rodgers og hans stab gjorde seg godt kjent med klubbens kultur, og byen - og hva som gjør Leicester så spesielt, sa styreformannen.

Tidligere i desember ble det rapportert at Arsenal ønsket seg Rodgers som den neste treneren på Emirates, men det blir altså ingen realitet med det første.

Neste test for Brendan Rodgers og Leicester blir nå Aston Villa, som venter på Villa Park allerede førstkommende søndag.