Brennhet Erling Braut Haaland scoret to i ligaåpningen for Dortmund

Den norske landslagsspissen spilte ikke sin beste Bundesliga-kamp, men har allerede åpnet målkontoen i hjemlig serie.

BORUSSIA DORTMUND - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 3-0:

Heller ikke Dortmund som lag spilte noen gnistrende kamp, men var uansett de nødvendige hakkene bedre enn Mönchengladbach lørdag.

Gio Reyna ga laget ledelsen før pause, og det amerikanske stjerneskuddet var også involvert i den første scoringen før pause.

17-åringen gikk over ende i en duell etter 54 minutter, og etter at dommer Felix Brych hadde sett situasjonen på video, pekte han på ellevemetersmerket.

Jadon Sancho plukket opp ballen og var i ferd med å legge den på straffemerket da Haaland kom bort.

Jærbuen spurte sin engelske lagkamerat om å få ta straffesparket, hvorpå Sancho bøyde hodet og ga Haaland ballen uten å nøle særlig lenge.

Det fikk Jan Åge Fjørtoft til å rose den Manchester United-koblede Dortmund-juvelen.

- Jeg synes det sier mye om Sancho, sier Fjørtoft etter kampen.

Selv sier Haaland følgende om straffescoringen.

- Det viser trygghet i gruppen, og det er en fin ting. Han scoret i forrige kamp og jeg hadde en god følelse i dag. Det var en god straffe, og det var fint å score mot Sommer. Han prøvde å komme inn i hodet mitt, men han hadde ikke sjanse, sier Haaland.

STORSINNET: Jadon Sancho lot Erling Braut Haaland ta straffesparket lørdag. Foto: Leon Kuegeler (Reuters)

Slet med å involvere Haaland før pause

20-åringen takket for tilliten ved å vente ut Gladbach-keeper Yann Sommer og sette inn 2-0.

Dermed var Haaland allerede i gang i hjemlig serie.

Han spilte imidlertid ingen kjempekamp i den første omgangen, og vertene slet spesielt før pause med å få koblet på nordmannen.

Det påpekte blant annet Viasport-ekspert Jan Åge Fjørtoft i pausen.

- Det som er det store problemet til Erling Haaland er at han ikke blir spilt på de gode løpene han har. Jeg synes det er et problem nå i første kampen i måten de ikke utnytter Erling på. Han starter på løpene, men så blir han ikke spilt og det så jeg frustrerte ham, sa Fjørtoft etter å ha sett både Sancho og Felix Passlack gå seg bort på den siste tredjedelen før pause.

VIASPORT-EKSPERT: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Monsterkontring

Etter hvilen stemte det imidlertid bedre for BVB, og etter 78 minutter kombinerte Sancho og Haaland på samme måte som fansen ble bortskjemt med forrige sesong.

Vertene stormet i angrep etter et Gladbach-hjørnespark, hvorpå Sancho tok med seg ballen over halve banen. Til slutt spilte han Haaland på perfekt tidspunkt, før jærbuen banket inn 3-0.

- Spørsmålet er rett og slett om vi allerede i runde én har sett årets kontring. For vakrere enn det Dortmund gjør her, er ikke mulig å gjøre. Se på det monsterløpet av Haaland, og på den ekstreme følsomheten i pasningen til Sancho. Det er en estetisk nytelse, rett og slett, utbrøt Viasport-kommentator Lars Tjærnås etter scoringen.

SCORET: Erling Braut Haaland scoret to ganger da Borussia Dortmund vant i serieåpningen. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Alt i alt tok Dortmund et svært fortjent seier, men også etter kampen påpekte Fjørtoft at Lucien Favres mannskap har mer å gå på når det kommer til å utnytte Haalands styrker på best mulig måte.

- Når de endelig begynte å bruke han, og jeg mener det tredje målet er slik vi skal se han når han krummer ryggen og setter ny verdensrekord på 100 meter flatt. Så må vi si at de må utnytte han mer på de løpene, slik de gjorde på 3-0, sier Fjørtoft.