Brennhet Maars sendte Ulsan til kvartfinale i mesterligaen

Bjørn Maars Johnsen er i brennhet scoringsform og scoret to ganger da sørkoreanske Ulsan tok seg til kvartfinale i den asiatiske mesterligaen.

Den norske landslagsspissen scoret ledermålet i det 65. minutt og fastsatte resultatet i det 86. minutt da australske Melbourne Victory ble slått 3-0. Innimellom scoret også Won Doo-jae for Ulsan.

Johnsen scoret to ganger også da Ulsan torsdag avsluttet gruppespillet med 4-1-seier over kinesiske Shanghai Shenhua. Alle kampene etter gjenopptakelsen av turneringen spilles i Qatar.

Den vestasiatiske delen av sluttspillet ble avviklet tidligere i høst, og iranske Persepolis venter i finalen for laget som tar seg gjennom de østasiatiske lagenes halvdel. Tirsdag trekkes kvartfinalene. Beijing FC er også videre etter 1-0-seier over FC Tokyo, mens de to siste åttedelsfinalene spilles mandag.

Da møtes Vissel Kobe – Shanghai SIPG og Yokohama F-Marinos – Suwon Bluewings.

Kvartfinalene spilles 10. desember, semifinalen 13. desember og finalen 19. desember.

(©NTB)

