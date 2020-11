Brennhete Moi scoret igjen og sikret FA-cupfinale

Mohamed Elyounoussi er brennhet for Celtic om dagen. Søndag scoret han sitt åttende mål for sesongen da Aberdeen ble slått 2-0 i semifinalen i FA-cupen.

Elyounoussi står med ett seriemål og ett cupmål denne sesongen, men ute i Europa har han vært enda hetere. Landslagsvingen står dermed med kruttsolide 8 mål på 17 kamper så langt denne sesongen.

Han har i tillegg levert fire målgivende (tre av dem i serien). Formen har vært så god at Southampton-manager Ralph Hasenhüttl har begynt å snakke om å hente Elyounoussi tilbake fra lån og gi ham en ny Premier League-sjanse neste sesong.

Søndagens mål var blant de enkleste Elyounoussi har scoret da han fikk ballen nærmest på målstreken og satte den i mål til 2-0. Men Celtic-proffen var der, på rett sted til rett tid og kjempet seg fram til ballen i kamp med mange kilo Aberdeen-muskler.

Målet kom etter 23 minutter av kampen, fem minutter etter at Ryan Christie hadde scoret et mål av et helt annet kaliber. Skotten skrudde ballen opp i krysset fra over 20 meter.

Elyounoussi var svært aktiv og kunne skaffet seg flere målpoeng med litt mer hell og presisjon. En skadd Kristoffer Ajer spilte ikke.

