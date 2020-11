Brennhet «Tokki» imponerer i Champions League: - Synes ikke nivået er skremmende høyt

Tokmac Nguen (27) har hatt ballen i mål og markert seg i begge CL-kampene, men er klar på at oppmerksomheten ikke går til hodet på ham.

- Å være Tokmac for tiden er den samme rolige karen. Nå sitter jeg hjemme, har fått barn og kona mi er her, så jeg er helt rolig og har det bra, og det er det viktigste, sier «Tokki» til Nettavisen på telefon fra Ungarn.

Rolig har han imidlertid ikke vært på banen de siste månedene.

Hans Ferencváros knep plass i Champions League på bekostning av Molde, og i det gjeveste gruppespillet har den norske 27-åringen til tider vært i fyr og flammer.

Mot Barcelona hadde han en ball i nettet som dessverre ble avblåst for offside, men i gruppespillkamp nummer to, mot Dynamo Kiev, satt endelig den første CL-scoringen for den tidligere Strømsgodset-spilleren.

27-åringen fikk ballen inne i Dynamo Kiev-feltet, før han rappet til med høyrefoten. Ballen føk inn i lengste hjørnet og sørget for at hans ungarske klubb reduserte til 1-2.

- Det var en kul opplevelse å score sitt første mål i Champions League, men vi kunne fort tatt med oss alle tre poengene, sier han etter 2-2-oppgjøret mot den ukrainske storklubben, før han fortsetter.

- Ett poeng var er rettferdig resultat. Målet var fint, og jeg fikk en fin pasning og rappet til. Jeg fikk den der jeg ville, sier han.

MÅL: Tokmac scoret ett av Ferencváros' mål i oppgjøret mot Dynamo Kiev denne uken. Foto: Attila Kisbenedek (AFP)

Gikk live fra garderoben: - Ble litt komisk

Tokmac får nå stadig mer oppmerksomhet for sine prestasjoner i Ferencváros, men understreker at han er opptatt av å være den samme personen og ikke ta av.

For mens de fleste spillerne som spiller Champions League gjerne blir skjermet mer og mer fra media og omverdenen, er «Tokki» eksempelet på det stikk motsatte.

Det ble godt synlig etter kampen mot Dynamo Kiev, da 27-åringen gikk live på TV 2 fra garderoben med TV 2s sportsanker Jon Hartvig Børrestad, også han fra Drammen.

- Hehe, jeg kom akkurat inn i garderoben og Jon (Børrestad, red. anm) hadde snakket med meg tidligere på dagen og lurt på om jeg kunne kjøre et intervju. Men jeg fikk jo ikke helt med meg at det skulle være live, så jeg satt jo med telefonen i ansiktet. Og skjermen min var helt svart, så jeg så ikke Jon eller noe som helst. Det ble litt komisk, men det ble bra til slutt, ler Tokmac.

Innslaget gikk som en farsott i sosiale medier, og også Børrestad er mektig imponert over Tokmac, som var tilgjengelig kun få minutter etter at dommeren hadde blåst av kampen i Budapest.

- Det var helt unikt. En verdenspremiere, vil jeg tro. Jeg kjenner «Tokki» fra tiden i Godset, og har alltid hatt sansen for han som spiller og type. Bare se på det herlige gliset hans! sier den rutinerte TV 2-profilen til Nettavisen.

Han forteller at han tok kontakt med Tokmac i forkant av kampen for et mulig FaceTime-intervju ettersom kanalen ikke kunne dra til Ungarn som følge av koronaviruset.

- Han sa han skulle prøve, og da jeg fikk på øret under sending at han var klar ble jeg veldig glad. Det tror jeg folk så på TV også. Utrolig sporty gjort at Tokki - snakk om å by på seg selv. Han fortjener mer oppmerksomhet, synes jeg, så utrolig gøy at han tok seg tid til oss. At han i tillegg var i garderoben var helt kokos. Rett inne fra det aller helligste. Kanon, oppsummerer Børrestad.

Også blant annet komiker Håvard Lilleheie bet seg merke i, og hyllet, Tokmacs intervju etter kampslutt:

Jon Hartvig Børrestad leder Premier League-sendingene til TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten (TV 2)

- Synes ikke nivået er skremmende høyt



Det er imidlertid på banen «Tokki» først og fremst har vist storform den siste tiden.

Han var svært toneangivende i den første kvalifiseringskampen mot Molde, og har holdt på formen i Champions League.

I gruppe med Barcelona, Dynamo Kiev og Juventus står det ikke på motstanden for nordmannen, som påpeker at han går til storkampene med innstilling at han gleder seg, fremfor å grue seg.

- Jeg har lyst å se hvordan jeg takler å spille mot de beste, og det er den mentaliteten jeg har gått inn i alle kampene med. Så tror jeg det kanskje er litt av grunnen til at jeg har fått vist meg fram på den måten, forteller han.

Åpningskampen mot Barcelona endte med stortap 1-5, men «Tokki» fikk uansett vist noe av hva som bor i ham. Først satte han ballen i mål før det ble avblåst for offside, før han ble revet ned av Gerard Pique inne i feltet.

Det endte med rødt kort og marsjordre for Barcas stjernestopper, før Ihor Kharatin reduserte til 1-3.

Tokmac forteller at han er overrasket over at nivået blant de aller beste ikke er mer avskrekkende.

- Jeg synes ikke nivået er så skremmende høyt, og den samme følelsen fikk jeg da jeg spilte Europa League i fjor. Jeg var litt spent og ville se nivået, og så tenkte jeg at det ikke er så høyt som jeg trodde. Så kom vi til Champions League og da gledet jeg meg hvert fall til å se hvordan det er der. Og igjen sitter jeg med en følelse at det ikke er skremmende, så det er egentlig bare positivt.

- Sier det noe om hvilket nivå du har inne for tiden?

- Det kan godt hende, men jeg tror de kampene her passer meg bedre enn de fleste på laget. Du kommer mye i én mot én-situasjoner og du får mye rom, og det passer meg bra. Spesielt mot Barcelona merket jeg at jeg fikk veldig mye rom, og jeg følte det kom til å bli farlig hver gang ut av det som skjedde, sier han og begir seg ut på en minianalyse av det som er hans eget favorittlag.

- Mot Getafe i kampen før oss var det litt av samme greia. Det var veldig mye rom til Getafe-spillerne offensivt. Vi hadde jo en del store sjanser vi kunne scoret på, så det var en spesiell kamp.

STOROPPGJØR: Gerard Pique (til høyre) fikk kjørt seg i møtet med Tokmac Nguen. Foto: Albert Gea (Reuters)

Hans Ferencváros havnet i en knalltøff CL-gruppe, og neste gang venter det italienske storlaget Juventus.

Da skal «Tokki» få bryne seg på blant andre Leonardo Bonucci i Juves midtforsvar i det som blir en ny mulighet til å vise seg fram på den aller største scenen i europeisk klubbfotball.

- Det er det største utstillingsvinduet. Vi er såpass ærlige i laget og vet at det er en måte å vise oss frem på, men det hjelper ikke hvis man slipper inn 10 mål per kamp og ikke klarer å gjøre noe offensivt. Vi prøver å jobbe godt som et lag, og innenfor de målene vi har satt oss tror jeg vi kan få vist oss fram.

Vil ikke snakke seg inn på landslaget

Prestasjonene rundt om i Europa har gjort at trykket utenfra har blitt større på Nguen.

Det er imidlertid ikke noe han ikke makter å håndtere.

- Jeg er ikke 18 år, og det er ikke sånn at jeg sitter hjemme og tenker «wow, så kult», forteller han.

Han legger til at gode prestasjoner alltid vil medføre oppmerksomhet, men påpeker at han går til hver kamp med «stor glede over det han driver med».

- Jeg tenker bare «la meg teste meg selv» fremfor å tenke at jeg kan bytte klubb eller bli solgt. Jeg tenker heller at jeg skal ut å glede meg, sier han.

Spørsmålet er om han etter hvert også kan glede seg til å spille landslagsfotball. Etter å ha kommet med i bruttotroppen til kampene mot Serbia, Romania og Nord-Irland, måtte han ta til takke med det korteste strået da troppen ble barbert.

Flere har tatt til orde for at 27-åringen bør få en plass i Lars Lagerbäcks tropp, og neste mulighet kan komme allerede mandag når troppen til kampene mot Israel, Romania og Østerrike tas ut.

- Det er ikke noe jeg tenker spesielt på. Jeg har fått en del av de spørsmålene, men hva skal jeg si. Jeg gjør det jeg skal gjøre, og det jeg gjør avhenger ikke av hva landslagsledelsen sier eller tenker. Jeg gjør det jeg gjør, og så får vi se til slutt, men om jeg blir tatt ut er det selvfølgelig noe jeg har drømt om siden jeg var liten, avslutter han.