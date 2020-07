Brentford rotet bort enorm opprykksmulighet i Stoke – Leeds ble seriemester

Brentford kunne tatt et stort steg mot opprykk til Premier League, men tapte 0-1 i bortekampen mot Stoke. Det betyr at Leeds er seriemestere.

Brentford har ikke spilt på øverste nivå i engelsk fotball siden 1946/47-sesongen.

London-klubben hadde alle sjansers mor til å ta et gedigent steg mot Premier League-spill etter at konkurrenten West Bromwich tapte mot Huddersfield fredag kveld. Fredagens resultat sørget som kjent for at Leeds sikret sin Premier League-retur etter 16 år, og betydde samtidig at Brentford kunne passere opprykksrivalene sine med to poeng ved seier over Stoke lørdag.

Resultatet betyr at verken Brentford eller West Bromwich kan ta igjen Leeds, som dermed sikret 1.-plassen i den engelske mesterskapsserien.

Det gjenstår én serierunde av den engelske mesterskapsserien. Også uavgjort hadde holdt til å kapre opprykksplassen for Brentford, da de har 12 mål bedre målforskjell enn West Bromwich.

Returmål

Den sjansen klarte de ikke å ta vare på. Stoke vant 1-0 og sikret med det også plassen sin i den engelske mesterskapsserien etter scoring av Lee Gregory.

Nå er det West Bromwich som igjen ligger i førersetet om å kapre den siste Premier League-plassen.

Kampen var 38 minutter gammel da Stoke tok ledelsen. Brentfords sisteskanse David Raya måtte gi retur på Sam Clucas sitt skudd, og Lee Gregory var først på returen. Han hadde ingen problemer med å sette inn 1-0 til vertene.

Flere scoringer ble det ikke. Gregorys fulltreffer var nok til å sørge for at Brentford avga sitt første poeng etter koronapausen. De sto med åtte strake seiere før dagens kamp.

Gladnyhet for Johansen

Resultatet gjør også at opprykkshåpet til Stefan Johansens Fulham lever. Skulle Fulham vinne lørdagens kamp over Sheffield Wednesday og siste serierunde mot Wigan, samtidig som både Brentford og West Bromwich taper sin siste kamp, vil siste direkte opprykksplass tilfalle Johansen og Fulham.

Neste og siste serierunde møter Brentford, som for øvrig ledes av danske Thomas Frank, tabelljumbo Barnsley. West Bromwich tar imot Queens Park Rangers, som ligger på 16.-plass.

(©NTB)