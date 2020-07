Brentford snuser på historisk Premier League-opprykk

Brentford har ikke spilt på øverste nivå i engelsk fotball siden 1946/47-sesongen. Nå kan det være duket for et snarlig comeback.

Tre serieomganger før slutt i mesterskapsserien har nemlig klubben kun tre poeng opp til andreplasserte West Bromwich på tabellen. Skulle sistnevnte snuble i én eller flere av sine gjenstående kamper, åpner det muligheten for Brentford.

Serieleder Leeds er heller ikke mer enn tre poeng foran Brentford, men har en kamp til gode. Alt tyder på at det blir opprykksfeiring på Elland Road om ikke lenge.

Kampen om den andre plassen som gir direkte opprykk til Premier League er derimot ikke på noen måte over. Ved siden av Brentford og West Bromwich er heller ikke Stefan Johansen og Fulham uten teoretiske sjanser til å sikre opprykk.

Møter tøff motstand

Største sensasjon vil det være om Brentford sikrer opprykket og sender langt mer betrodde West Brom og Fulham ut i kvalifisering om den tredje og siste plassen på øverste nivå neste sesong.

Klubben, som ble stiftet allerede i 1889, har samtidig et vrient kampprogram igjen. I neste kamp venter et Preston North End-lag som kjemper med nebb og klør for å slå seg inn blant lagene som får spille opprykkskvalifisering.

Deretter avsluttes sesongen mot Stoke og Barnsley, to klubber som begge er i akutt nedrykksfare. Tre serieomganger før slutt er Barnsley tabelljumbo, men opp til Stoke på trygg grunn skiller det ikke mer enn tre poeng.

West Bromwich møter på sin side opprykksjagende Fulham og nedrykkstruede Huddersfield i sine to neste kamper, før sesongens rundes av mot middelhavsfarer Queens Park Rangers.

Dansk suksesstrener

Alt tyder på at det blir et rotterace i kampen om opprykk til Premier League i ukene som kommer. Ut fra formtabellen synes Brentford å ha gode kort på hånden.

Laget som ledes av danske Thomas Frank står med seks strake seirer etter koronapausen. Også i den siste kampen før det ufrivillige avbrekket ble det tre poeng.

Lørdag sto algeriske Saïd Benrahma for to scoringer da Derby ble slått 3-1 på bortebane.

Trener Frank har en fortid i Brøndby og som trener for flere aldersbestemte danske landslag. Han ble hentet til Brentford som assistent i 2016, og i oktober 2018 ble han forfremmet som hovedtrener.

