Brentford til opprykksfinale

Brentford er ett steg nærmere å kunne rykke opp til Premier League etter en sterk 3-1-seier over Swansea onsdag kveld.

Sammenlagt går laget videre med 3-2 etter å ha tapt den første semifinalen i Wales 0-1. Brentford har ikke spilt på øverste nivå i engelsk fotball siden 1947.

Grunnlaget for onsdagens seier ble lagt med to tidlige scoringer. Ollie Watkins gjorde 1-0 etter ti minutter, mens Emiliano Marcondes doblet ledelsen fire minutter senere.

Bryan Mbeumo la på til 3-0 rett etter pause. Den målgivende pasningen kom fra Rico Henry, som egentlig var suspendert som følge av sitt røde kort i den første kampen. Brentford vant imidlertid fram med sin anke.

Rhian Brewster blåste liv i håpet for «The Swans» da han reduserte drøye ti minutter før slutt. Det betydde at waliserne kun trengte ett mål for å vinne på bortemålsregelen.

Men målet kom aldri. Brentford vant 3-1 og er dermed klar for opprykksfinalen til Premier League.

Der møter de mest sannsynlig Fulham, som vant sin første kamp 2-0 over Cardiff på bortebane. Returoppgjøret spilles torsdag.

