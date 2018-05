Brighton-manager forlenget kontrakten

Chris Hughton ble tirsdag belønnet med ny kontrakt som Brighton-manager etter at klubben berget plassen i Premier League.

Den tidligere Tottenham-spilleren, som tok over managerjobben i Brighton i 2014, har signert en avtale som strekker seg fram til sommeren 2021.

– Statistikken Chris har som vår manager er helt strålende. Han har vært fantastisk for denne klubben, og hans avmålte og rolige tilnærming får ut det beste av folk rundt ham, sier Brightons styreformann Tony Bloom.

Klubben rykket opp i Premier League foran årets sesong. Etter 38 serierunder ble fasiten 15.-plass debuten. Nedrykksfaren var over flere serierunder før slutt.

– Sesong nummer to blir tøffere, og vi kommer til å trenge følelsen av fellesskap for å kunne utvikle oss videre. Men når vi har hatt en velfortjent pause og reflektert over sesongen som ligger bak oss, begynner planleggingen av sesongen 2018/19, sier Hughton.

Brighton hadde til slutt sju poeng ned til lagene under nedrykksstreken.

