Brighton-manageren etter at 2500 så treningskamp mot Chelsea: – Fantastisk!

Brighton møtte Chelsea til treningskamp foran 2500 tilskuere lørdag. Det var første engelske fotballkamp med tilskuere på nesten et halvt år, som ledd i en serie testarrangementer for å prøve ut hvordan man på en trygg måte kan slippe publikum inn på idrettsarrangementer igjen. Foto: Adam Davy, PA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)