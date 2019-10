Brighton slo Tottenham etter skrekkskade på Hugo Lloris

Ny smell for Tottenham - denne gangen i Premier League.

BRIGHTON - TOTTENHAM 3-0

En tidlig skrekkskade satt sitt tydelige preg på lørdagens oppgjør mellom Brighton og Tottenham.

London-laget skuslet bort en mulighet til å slå tilbake etter ydmykelsen i Champions League mot Bayern München, men heller ikke i Premier League stemmer det for Mauricio Pochettinos mannskap om dagen.

Det ble til slutt en forsmedelig ettermiddag for Tottenham, som tapte 0-3 borte mot Brighton. Det fikk TV 2-ekspert Brede Hangeland til å spekulere om det er på tide med endring i Spurs:

Er det starten på slutten av den gode perioden vi ser i Tottenham? Det er spørsmålet jeg stiller meg, sa Hangeland i TV 2-studioet.

- Dette var en kollektiv kollaps der de nesten bare gir opp, de vil bare sette seg på bussen og reise tilbake til London igjen.

- De har jo ikke våknet i det hele tatt!

Kampen var ikke mer enn to minutter gammel da Tottenham og Hugo Lloris fikk seg en real trøkk.

Et innlegg fra dypet tok den franske målvakten på senga, og plutselig befant han seg bak egen mållinje - med ballen i hånda. Lloris forsøkte etter beste evne å holde ballen ute av mål, men i landingen landet han forkjært på albuen.

Det er ingenting som er bekreftet enda, men reprisene viste at det fort kan dreie seg om et langt opphold på sidelinjen for Tottenham-målvakten. Lloris ble liggende lenge med surstofftilførsel.

SUPERDEBUT: Aaron Connolly imponerte stort i sin første PL-start. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Smerteskriket og bildene i etterkant er blant tingene man absolutt ikke vil se på en fotballbane. Målvakten ble applaudert av banen fra begge lags supportere.

Det tok flere minutter før Lloris kom seg av banen og ble erstattet av Paulo Gazzaniga, og i perioden som fulgte etter keeperbyttet ble Tottenham tidvis utspilt av et hissig Brighton-lag.

- Tottenham har jo ikke våknet i det hele tatt enda. Er de preget av det som skjedde? Det er mange spørsmål og få svar, sa en undrende Kasper Wikestad for TV 2 underveis.

Brighton fortsatte å dominere banespillet, og etter en drøy halvtime skulle det gi resultater.

19 år gamle Aaron Connolly fikk foten på et godt innlegg, og var årvåken på returen fra Gazzaniga, og noterte seg med det for sitt første mål i Premier League.

- Velkommen, velkommen til Premier League - Aaron Connolly! I hans første Premier League-start, scorer han sitt første Premier League-mål! Flikken i forkant er herlig, han er våken på returen, og kombinasjonen av det gir Brighton en 2-0-ledelse. Forsvarsarbeidet til Spurs kan det stilles mange spørsmål med, reagerte Wikestad etter målet.

Hele syv minutter ble tillagt i kampens første omgang, men også her var det Brighton som så farligst ut.

Høytflyvende «måker»

I pausen var det naturligvis skrekkskaden på Hugo Lloris som var hovedtema.

Den tidligere Tottenham-målvakten Erik Thorstvedt hadde sympati med Lloris, og forsøkte etter beste evne å forklare hva han trodde hadde skjedd.

- Det er alltid vanskelig å rygge bakover når du skal holde ballen i et fast grep. Han merker jo at han mister ballen, og det kan være med på å forklare hvorfor han lander sånn. Jeg tror han har fått albuen ut av ledd. Det er en ganske alvorlig greie for en keeper å få. Du øker sjansen for at det skal skje igjen i fremtiden, og det er grusomme bilder å se. Du ser det suger energi ut av medspillerne, sa Thorstvedt.

Og la til:

- Du må få den på plass umiddelbart, innen 20-30 minutter. Blodårer og sener kan bli skadet. Det preger Tottenham så enormt. En grusom start på kampen.

Tottenham entret gressmatta på Falmer Stadium med ny giv, men ble møtt av et like kompakt og hardtarbeidende hjemmelag.

De store sjansene uteble i nesten 20 minutter, da en viss Brighton-unggutt skulle vise seg frem igjen.

FORTVILER: Harry Kane fortviler underveis i oppgjøret mot Brighton. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Connolly ble spilt opp på venstresiden, dro seg inn i banen og avsluttet elegant i det lengste hjørnet for Gazzaniga.

- Nå flyr måkene skyhøyt på Englands sørkyst! Tivoli på brygga holder nattåpent når Connolly og Dunk holder lekestue med Totteham, sa Wikestad.

Tottenham hadde rett og slett ikke mye å svare på etter hjemmelagets tredje nettkjenning, og det var vertene som så farligst ut også etter hvilen. Lucas Moura fikk en gyllen mulighet til å pynte på resultatet ti minutter før full tid, men klarte ikke å overliste Mathew Ryan i Brighton-buret.

Flere mål skulle det heller ikke bli denne ettermiddagen, og med det fortsetter hodepinen for Pochettino og Tottenham, som nå har sluppet inn hele ti mål på de to siste kampene.