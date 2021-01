Brighton slo Tottenham: Gareth Bales innsats slaktes

Brighton påførte Tottenham sitt andre strake tap.

BRIGHTON-TOTTENHAM 1-0

Et tannløst Tottenham gikk på et 1-0-tap borte mot Brighton søndag kveld. En flott scoring av Leandro Trossard etter et drøyt kvarter ble avgjørende. En svært tam Tottenham-opptreden gjør at Jose Mourinho sine menn blir liggende på 6. plass på tabellen, elleve poeng bak serieleder Manchester City.

Underveis i kampen ble det etterhvert stort fokus på Gareth Bale sin innsats. Spesielt det waliseren viste før pause var av det mindre imponerende slaget og den utlånte Real Madrid-stjerne ble det store samtaleemnet i pausen. 31-åringen ble stående som et slags symbol på Tottenhams svake prestasjon.

Bale har ikke startet en Premier League-kamp for London-laget siden bortekampen mot WBA i starten av november 2020. Søndag fikk han igjen en sjelden mulighet fra start uten å imponere nevneverdig.

TV 2s ekspert Trevor Morley var i pausen lettere sjokkert over det waliseren viste.

- Han er forferdelig. Han trekker seg fra taklinger, det ser ikke ut som han er med. Han jobber ikke for laget. Han ser ut som en rik ung mann. Det han viste før pause var totalt sjokkerende, han er heldig om han får fortsette, var dommen over Bale i pausen.

Bale fikk fortsette etter pause, men etter én time ble han tatt av banen til fordel for Lucas Moura.

Hjemmelaget var totalt dominerende før pause hjemme på Amex Stadium. Tottenham hang ikke med på notene og produserte ikke en eneste kvalifisert målsjanse de første 45 minuttene.

Trossard sendte Brighton i ledelsen etter et flott angrep. Pascal Gross fant belgieren med en flott pasning som han plasserte nydelig i det nærmeste hjørnet bak Hugo Lloris.

En tydelig misfornøyd Jose Mourinho bivånet sitt lag. Portugiseren kan ikke ha vært særlig fornøyd med det han fikk se. Spesielt storstjernen Gareth Bale sin innsats vekket reaksjoner.

Brighton gikk til hvilen med en høyst fortjent 1-0-ledelse.

Bortelaget kom mer med i kampen etter pause og innbytter Carlos Vinicius fikk en god mulighet etter en corner like etter pause, men Brighton-keeper Robert Sánchez stoppet avslutningen med foten.

Begge lag kom til brukbare sjanser utover i den andre omgangen. Spesielt Aaron Connolly sin sjanse fem minutter før slutt var enorm. På nærmest åpent mål klarte han å treffe foten til en liggende Toby Alderweireld som hindret Brigthon å doble ledelsen.

Hjemmelaget stod i mot i sluttminuttene og øker med seieren avstanden ned til Fulham på den siste nedrykksplassen til syv poeng.

