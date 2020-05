Brighton-spiller har testet positivt for korona

Premier League-klubbene diskuterer oppstart av serien samtidig som det bekreftes at nok en spiller er smittet.

Det er Sky Sports som rapporterer om smittetilfellet. Det skal dreie seg om en ikke-navngitt Brighton-spiller som har testet positivt for korona-viruset, det bekrefter direktør Paul Barber.

Nyheten kommer samtidig som Premier League nå diskuterer planene for oppstart av ligaen og at lagene skal vende tilbake til trening.

- Det er en bekymring. Dessverre har vi fått vårt tredje positive smittetilfelle av Covid-19 i går, sier Barber.

Spilleren vil nå gå inn i en to ukers periode i isolasjon.

- Totalt ulogisk og på grensen til farlig

Han uttaler videre at til tross for at klubben har gjort alle nødvendige tiltak de siste ukene, så har de altså fått et nytt tilfelle av smitte.

Barber har vært en av de som har tatt til ordet for at klubben ikke ønsker å starte opp igjen med aktivitet med kamper på nøytrale arenaer.

- Det er totalt ulogisk og på grensen til farlig, har Barber uttalt med tanke på de uklare omstendighetene som rår om de medisinske aspektene ved en oppstart.

Watford er den siste av tre Premier League-klubber, sammen med Aston Villa og Brighton, som har stilt seg negative til planene om å starte opp ligaen igjen.

Også flere spillere skal være skeptiske til oppstart.

En spiller skal ha sagt at han nekter å spille ettersom han er bekymret for sin seks uker gamle baby og nære bekjente med underliggende symptomer.

Manchester City-stjernen Sergio Agüero har uttalt at han og flere andre spillere i ligaen er nervøse for å returnere til treningsfeltet.

– Flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie, sa Aguero i et intervju med den argentinske TV-kanalen El Chiringuito, gjengitt av BBC.

«Project Restart»

Som en del av det som blir kalt for «Project Restart» har spillere og støtteapparatet blitt bedt om å signere et eget dokument hvor de må bekrefte at de forstår hva som kreves av dem i forbindelse med oppstarten.

Daily Mail hevder imidlertid at det er stor skepsis til denne avtalen blant spillerne som frykter at den kan fungere som en form for ansvarsfraskrivelse for klubbene dersom noen av spillerne skulle bli smittet. Avisen skriver at flere allerede har snakket om at de ikke ville signere dokumentet i frykt for hvor de vil stå rettslig dersom de skulle teste positivt for covid-19.

Samtidig hevdes det at flere klubber har vært tydelig på at spillerne ikke skal signere dokumentet dersom de er ukomfortable med det.

Mandag er det planlagt at Premier League-klubbene skal møtes for å diskutere planene for oppstart.