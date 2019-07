Briten Adam Peaty ble førstemann under 57 sekunder på 100 meter bryst med 56,88 i semifinalen søndag. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Adam Peaty ble første mann under 57 sekunder på 100 m bryst søndag. Han noterte 56,88 under i semifinalen under første dag av svømme-VM.

Tiden var over to tidels sekund foran hans egen verdensrekord. – Det var virkelig gøy. Nå må jeg forsøke å samle meg til finalen, sa Peaty etter rekordløpet. (©NTB)