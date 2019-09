Briten trodde han fikk Jakobs finaleplass: - Trodde aldri jeg ville få så mange hatefulle meldinger

Andrew Butchart (27) trodde han overtok Jakob Ingebrigtsens finaleplass på 5000-meter da nordmannen først ble disket. Da han våknet opp lørdag morgen, hadde den norske anken gått gjennom.

DOHA (Nettavisen): Det forteller briten selv i et innlegg på Instagram lørdag formiddag.

«Jeg har jobbet hardere enn jeg noen gang har gjort tidligere, men det gikk ikke veien. Det var en bisarr natt og jeg har aldri hatt slike følelser etter et løp før. Dette er hva som skjedde for min del … Jeg endte til slutt på 16. plass sammenlagt i heatene. Topp 15 går videre. Jeg var ganske frustrert da det ble bekreftet at jeg ikke var klar for finalen. Fem minutter senere så jeg på Twitter at Jakob Ingebrigtsen hadde tråkket over lista og potensielt kunne bli diskvalifisert. Jeg sa ingenting og lot juryen til IAAF gjøre deres jobb. Jeg fortsette å løpe ned etter det.»

«30 minutter senere går jeg tilbake til hotellet og får da meldingen om at Jakob er diskvalifisert. Jeg er med i finalen! Jeg hadde en liten «q» ved siden av navnet mitt som betyr at jeg er kvalifisert. Jeg gjorde rehabilitering og gikk og la meg. Det tikket inn noen meldinger om at Norge hadde anket diskvalifikasjonen – jeg ville ha gjort det samme. Jeg sovnet… Da jeg våknet fikk jeg beskjed om at anken var tatt til følge – så Jakob er klar for finalen og dessverre for meg så er jeg ute … Jeg ønsker Jakob alt det beste i finalen, men til alle nordmenn … Jeg visste ikke at det var mulig å motta så mange hatefulle meldinger på så kort tid. Jeg elsker dere alle» skriver han på Instagram.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Butchart, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Jakob Ingebrigtsen tråkket altså utenfor lista på forsøket til 5000-meteren fredag kveld og ble altså først disket. Sent fredag kveld tok imidlertid det internasjonale friidrettsforbundet Norges anke til følge - og Jakob Ingebrigtsen løper finale mandag kveld.

Det gjør altså ikke Andrew Butchart.

Juryens begrunnelse var som følger:

- Juryen vurderte videoen og konkluderte med at alle tre steg på innsiden av listen ble tatt av Jakob Ingebrigtsen som følge av kontakt med en annen utøver. Det medførte ingen fordeler og juryen aksepterer derfor anken.

Jakob: - Lettet

Det betyr at Norges 19 år gamle supertalent etter mye om og men likevel er klar for finale på distansen.

- Jeg har alltid følt at jeg ikke gjorde noe galt, og det kunne man se på diverse videoer, sa Jakob Ingebrigtsen selv til Nettavisen etter at avgjørelsen ble kjent.

- Hva føler du nå?

- Jeg er lettet over at innimellom så går ting til fordel for de uskyldige.

- Hva tenkte du da du fikk vite at det gikk veien?

- Det er deilig å vite at jeg ikke løp tolv og en halv runde for ingenting.

Igjen, som i Rio da broren Filip ble disket i 2016, var det britene som la inn protest. Det ble også et tema da Jakob møtte pressen etter ankesaken.

- Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller hva det er, men det er i hvert fall samme folka, sa Jakob.

Også trenerpappa Gjert Ingebrigtsen var en lettet mann etter at juryavgjørelsen ble kjent.

Avgjørelsen kom etter at juryen brukte lang tid på å studere videobildene.

- Vi ble relativt beroliget av ekspertisen med tanke på regler. Det tikket inn meldinger og videoer, og jeg ble frembrakt en video som viste at det ikke var grunnlag for protesten, sa Gjert.

- Hvordan har de siste timene vært?

- Det var helt forferdelig, men jo lenger tid det tok, jo mer trygge var vi på at de var inne i tunge diskusjoner rundt regelverket, og etter hvert som tiden gikk var vi mer og mer sikre på at de ville ta den anken til følge, sa han til Nettavisen.

Finalen går av stabelen mandag kveld klokken 20.20.